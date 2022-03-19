Tercih!

Trabzonspor ağır favoriydi.

Bunun en büyük nedeni topa sahip olduğundaki hücum gücünün kalitesiydi. Süper Lig'de neredeyse her maça 1-0 önde başlıyordu. Sezon boyunca da rakiplerine bu tehdidi hissettirdi.

Düşme potasında yer alan, bir türlü istenileni veremeyen Rizespor'a karşı da maçın çok kolay geçeceği ön görülüyordu. Ama bunu bozan en büyük etken hava ve saha şartları oldu. Bu ortam Trabzonspor gibi top ayağındayken rakibe baskı yapan, hücum hattında teknik becerileriyle rakiplerin dengesini bozan oyuncuları olumsuz etkiledi.

Kaliteleriyle rakibin dengesini bozan oyuncular için böyle zeminde istedikleri hareketleri koordine yapmak kolay değildi. Nitekim maç boyunca da fazlasıyla hissettiler.

Abdullah Avcı'yı yanılgıya düşüren Göztepe maçı oldu. O karşılaşma git-gelli çok hızlı oyun, bol aksiyon, şiddetli koşular ve sprinter oyuncuların öne çıktığı bir mücadele olmuştu. Cornelius, Bakasetas gibi oyuncular o yüksek eforlu oyun içinde istenilen performansı sergileyememişti. Ama driplingin yapılamadığı, daha çok rakip yarı alana yerleşip oynanacağı bir zeminde mutlak Cornelius gibi bir bağlantı oyuncusu ile Bakasetas gibi duran topları iyi kullanan birine ihtiyaç vardı. Çünkü olumsuz hava şartlarının yarattığı ortam, topu tutacak, takımın sete yerleşmesini sağlayacak oyuncuları çağırıyordu.

Avcı'nın 11 tercihinin Göztepe maçıyla eşdeğer olmaması gerekirdi.

Apayrı iki rakip, ayrı top oynayan, ayrı oyuncu özellikleri olan iki takım vardı. Daha güçlü, yere sağlam basan, ikili mücadelelerde rakibi bozacak, işler kötü gittiğinde bireysel olarak farkını hissettirecek oyuncular tercih edilmeliydi. Tabii ki futbolda şunu unutmamak gerekir:

Her tercih bireylerden vazgeçmektir.

Saha içindeki bu işlemi Avcı maçtan önce kurgulamalıydı. Trabzonspor şu ana kadar ligde başarılı bir performans sergiledi. Şampiyonluk yolculuğunda tabii ki sıkıntılar olacaktır. Bordo-mavililer, moral ve motivasyonlarını bozmadan, taraftarının da desteğiyle bu sıkıntıları atlatır.

Sezon başından beri ligde fark yaratan, çok çalışıp emek harcayan Trabzonspor lig liderliğini fazlasıyla hak etmiştir.