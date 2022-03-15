Hak ettiler

Derbiden önce iki tarafın 3-4 gündür ortamı geren mesajları vardı. Ne kadar gergin bir sezon geçirdikleri ve istenen performanstan uzak olduklarını gösteriyordu. Bunu sezon içinde camiaya anlatamadıkları gibi moral toparlama açısından önemli bir derbiye çıktılar. Bu derbi, hedef belirlemek yerine kazananın prestij sağlayacağı ve sezon içindeki sıkıntıları da uzaklaştıracağı önemli bir maçtı. Beşiktaş, Önder Karaveli geldiğinden beri bazı maçları bireysel oyuncuların kalitesi ve günlük performanslarıyla kazandı. Saha içinde organizasyonu gelişen, farklı planlar uygulayan görüntüde hiçbir zaman olmadı. Eğer böyle bir derbi oynuyorsanız oyun pratiğiniz ve kurgunuz sağlamsa yani oyunu üzerine inşa ettiğiniz oyunculara gerek yoksa Umut Meraş, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Alex Teixeira gibi oyuncuları oynatabilirsiniz. H H H Bu sorun olmaz. Bir oyun hafızası vardır. Ama böyle bir oyun ezberiniz yoksa o zaman kulübede beklettiğiniz sağlam cephaneliği kullanmak yani 4-5 oyuncuyla başlamak, oyun değil oyuncu gücüyle kazanmaya çalışmak daha doğru tercihti. 'Galatasaraylı oyuncular baştan sona kazanmayı hak ettiler'. Kafa yorulmuş, organize olunmuş bir takım bütünlüğü ile hareket ettiler. Orta sahada sayısal üstünlüğü sağlamak için Omar ve Patrick'i oraya doğru soktular. Emre Kılınç, Kerem ve Mostafa devamlı Beşiktaş savunmasında stoperle bek arasına koşu yaptı. En büyük nedeni savunma bekleri orta sahaya girdiğinde sayısal üstünlüğün elde edilmesiydi. Orta saha daha doğru kontrol edildi ve savunma arkasını daha fazla kullanmayı başardılar. Galatasaray, dersini daha iyi çalışmış, top rakipteyken iyi pres yapan, saldırgan, coşkulu, ne istediğini bilen görüntüsüyle takım ve taraftar halinde güçlü duygu birliği yarattı. Buna da akıl katarak derbiyi kazandığı gibi Barcelona maçı öncesinde de moral ve motivasyonunu olabilecek en üst seviyeye taşıdı.