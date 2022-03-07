Geç kaldılar

Fenerbahçe son haftalarda ligde aldığı galibiyetlerle yalnız elinde kalan ligdeki ikincilik hedefiyle mutlak galibiyetle Trabzonspor karşısına çıktı. Lider Trabzon da sezon başından beri gösterdiği başarılı performansı hem oyun hem de puan olarak Kadıköy'de de sürdürmek niyetindeydi. Ve bu güçlü oyunu bir daha tüm futbolseverlere izletmek arzusunda çıktığı maça, Fenerbahçe'nin 18. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen istediği ve sezon başından beri o güçlü oyun hafızasını sahada oyunun hiçbir bölümünde çok fazla yansıtamadı.

Yansıtamadığı gibi sarı-lacivertlilerin eksik kalmasından sonra oyunu kontrol etme çabaları, geriye yaslanması, gereksiz yatay paslar, geriye oyunlar, öne dikine fazla hücum etmemesi ve bunu düşünmemesi, yapılan oyuncu hamleleri istenilen oyunun ortaya çıkmasının başlıca nedenlerindendi.

Lig başından beri yenilen gollerin bordo-mavililerin sol tarafından oluştuğu gibi buradan duran toptan da olsa yine bir gol daha yediler. Çoğu oyuncu; özellikle orta saha, hücum hattında istenilen performansın gerisinde kaldığı gibi mücadele seviyesi çok düşük oyuncular da vardı. Fenerbahçe maça çok iyi başladı. Eksik kalmasına rağmen ilk yarı beraberliği sağlayabilirdi. Takım halinde o eksikliği hissetmediler, herkes iki kişilik koşup mücadele etti.

Özellikle ikinci yarı zaman zaman fiziksel olarak, eksik kaldıkları için oyundan düşseler de ama hep oyuna ortak olup içinde göründüler. Gol atmak için tehdit oluşturdukları gibi seyircisinin yarattığı atmosferle de ikinci yarının bazı bölümlerinde öne çıkıp riskler aldılar. Karşılığında gol buldukları gibi gol de kaçırdılar.

Çok uzun süre sayısal eksiklikle oynamalarına rağmen bunu mental olarak hiç kafalarında yaşamadıkları gibi saha içinde gösterdikleri disiplin, konsantrasyon ve limitlerini zorlayarak, böyle önemli bir derbiden ve de lider Trabzonspor gibi güçlü oyun oynayan bir takıma karşı mağlup olmadan sahadan ayrılmasını bildiler.

Sarı-lacivertliler 10 kişi kalmasına rağmen sezonun en iyi oyunlarından birini sergilediler. Fenerbahçe, böyle güçlü bir rakibe karşı 10 kişi gösterdiği bu performansı ligin başından beri sergileseydi, şu anda çok farklı konumda olabilirdi bunun için de tabi ki "ÇOK GEÇ" kalındı.