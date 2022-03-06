Teslim olmamalı

Galatasaray'ın son 2 maçta Göztepe ve Rizespor karşısında aldığı galibiyetler puan açısından önemliydi yalnız oyun olarak gelişim gösterdiğini söylemek mümkün değildi.

Konyaspor da son haftalarda düşüş trendine girmişti. Bu tabloyu Torrent'in iyi okuması gerekirdi.

Hem galip geldiği maçlardaki oyuncuların ve oyun performansının yeterli olmamasını hem de Konyaspor'un kötü gidişata karşılık bu maçta göstereceği reaksiyonu iyi tahlil etmesi gerekiyordu.

Çıkan 11'in hem hücum hem savunmada ne oynadığını anlamak mümkün değildi. Karşıda da Konyaspor gibi ayağa top oynayan, kolay kolay savunmada açık vermeyen, tüm ikili mücadeleleri kazanmak için dirayet gösteren, çok hızlı hücuma çıkan, dinamik, birlikte oyun oynama pratiği iyi olan, enerjisi yüksek bir takım vardı. Bu deplasmana bu kadar hazırlıksız gitmek, doğru kurguyla oyuna başlamamak, oyuncuların mental olarak hazır olmaması, yalnız alınan mağlubiyetin değil, kötü oyunun da en önemli sebebiydi.

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Torrent'in kafasında bir oyuna başlama 11'i olabilir ama devre arasına 2-0 geride girilmiş bir maçta oyuncu değişikliği için 60. dakikayı beklemek bana göre çok anlamsızdı. Hatta ilk 30 dakikada değiştirebileceği oyuncular vardı.Oyuna da hamle yapabilirdi. Çünkü ikinci yarı Konyaspor final paslarını doğru yapıp, son vuruşlarda beceriyi gösterseydi skor daha da artabilirdi.Galatasaray'daki oyun tutarsızlığı, dengesizliği ve oyuncuların ortaya koyduğu ruhsal durumlarda çok ciddi sıkıntılar var. Teknik, taktik tabii ki önemli yalnız bir büyük takımın oyuncusu skora 'teslim olmamalı'. Bu kadar dağınık görüntü vermemeli. Aynı zamanda da saha içinde bu kadar zihinsel dayanıklılığı düşük hareket etmemeli. Aksine işler kötü gittiğinde o farkı saha içinde hem bireysel hem de takım halinde göstermesi gerekir.Tecrübeli oyuncuların da diğer takım arkadaşlarına yardımcı olması gerekir.Galatasaray'da bu sezon sadece teknik, taktik değil bu açıdan da çok fazlasıyla sıkıntı var. Bununla ilgili de hiçbir önlem alınmayışı, konuşulmaması ve bu durumu da kabullenmesi en başlıca sorun olarak görünüyor