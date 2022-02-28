Öz güven

Galatasaray geçen haftaki maçta aldığı 3 puanın morali ve seyircinin desteğiyle Rizespor karşısında galibiyete yakın görünüyordu.

Ama oynanan oyundaki dağınıklık ve kurgusuzluk sonrası Rizespor, öne geçtiği bölümlerde daha iyi bir hücum geçişi yapsaydı maçı kazanabilirdi.

Bu maçın teoriden pratiğe geçememesinin baş sorumlusu 2 aylık süreçte bu isimlerden nasıl kurgu çıkacağına karar veremeyen Domenec Torrent'tir.

Zaten maçın yıldızı ve galibiyeti getiren oyuncu, savunmanın sol beki Van Aanholt ise burada sorulması gereken soru vardır.

Sol kanadı işlediği gibi sağ kanadı hiç işlemedi Galatasaray'ın. Omar ve önündeki Emre'yle ofansta hiç etkili olamadılar. Rizespor bu kanadı çok rahat kullandı.

Buraya Torrent'ten hamle gelmedi.

Orta alanda birbirini tamamlamayan Berkan-Taylan ile oynaması, pas ağlarının oluşmasını etkiledi.

Cicaldau'nun etkisizliği ve Kerem'in dağınıklığı da Mohamed'in yalnız kalmasına neden oldu.

Organize olmuş savunmaya top ayağındayken sete yerleşemediler.

Bununla birlikte de aşırı yüklenmeyi nereden yapacağını bilemediler.

Top rakipteyken yapılan pres ve karşı preste de aynı şekilde topu geri kazanmada da konumlanmaları yanlıştı.

Yalnızca topun ve rakibin peşinden koştular.

Halbuki en temel şey topa nerde, nasıl, kaç oyuncuyla ve doğru yerleşerek basmaktı. Rakibi eksik yakaladıkları anlardaki bu pres doğru uygulanmadı.

Saha içinde telaşlı ve savruk oyunla da birleşince hücum kombinasyonları istenilen seviyeden uzaktı. Buna rağmen seyircinin takıma verdiği yüksek enerji, motivasyon desteği oyuncuların performansını yukarıya çekti.

Başta Van Aanholt olmak üzere oyuncuların performansı da istenen seviyeye çıkınca Galatasaray kendisi için önemli olan maçı kazanarak üzerindeki baskı ve stresten uzaklaştı.

Öz güvenini geri kazanmış moralli bir takım görüntüsünü bundan sonraki haftalarda görebiliriz.