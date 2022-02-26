Hamleler
Trabzonspor geçen hafta Aytemiz Alanya karşısında farklı galip gelmiş ve güçlü bir oyun sergilemişti. Dün formda Kayserispor'a karşı oynadığı maçta geçen haftaki kadrodan sadece Dorukhan yoktu.
Özellikle ilk yarıdaki oyunun kalitesinin bu kadar etkileneceğini sanırım Avcı da düşünmemiştir.
Çünkü Siopis'in önündeki 5 tane hücum özelliği olan oyuncuyla Trabzon'un top ayağındayken sergileyeceği futbol çok değerli olacaktı. İlk yarı yapılan basit pas hataları ile sonlanmayan ataklar, takımın geniş ve uzun alanlarda yakalanmasına neden oldu.
Oyun bir ara Trabzonspor adına Uğurcan'ın önündeki 5+5 oyuna dönüştü. Dorukhan geçen hafta Siopis'le beraber hücumcuların kazandığı toplarla pozisyon üretimini ve presle alınan toplarda geriye koşmamayı sağlamıştı. Bu sefer hem Siopis tek kaldı hem de dengesiz oyun 2-0'lık skoru getirdi.
***İkinci yarı, Avcı'nın şoklama yapması gerekiyordu. Bunu da doğru şekilde ligin en iyi bağlantı oyuncusu Djaniny, Yusuf ve Denswil üçlüsünü alarak yaptı. Doğru hamleler ve oyun anlayışıyla ikinci yarının başında da golle başlayarak tribünleri sahanın içine ittiler.
Yaratılan atmosferle de ciddi baskı oluşturdular. Arkasından da 2-2'yi kadar yakaladılar. Bu yakalanan proaktif oyunla rakibini hataya zorladı ve geriye yasladı.
Bu arada yakaladığı momentumla da maçı daha erken koparacak pozisyonları da buldu. İkisi direkten döndü. Djaniny de yüzde yüz kaçırdı. Bundan sonraki süreçte gelgit olsa ve karşılıklı goller kaçsa da Avcı, ikinci yarının başı ve bitime doğru kademeli olarak oyun risklerini doğru şekilde aldı.
Verdiği mesaj da 'benim takımım kaybetmemeye değil, kazanmaya oynar' oldu. Bunun için de bütün riskleri aldığını kazanmak için Koita ve Berat'ı da oyuna atarak gösterdi.
Bu maçın kazanılmasında 2-0'dan sonra oyuncuların verdiği reaksiyon ve tribünün sahaya yansıttığı yüksek enerji etkendi.
En önemlisi de doğru zamanda doğru yerde hamleler yapan Avcı'yı da tebrik etmek gerek.
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