Hamleler

Trabzonspor geçen hafta Aytemiz Alanya karşısında farklı galip gelmiş ve güçlü bir oyun sergilemişti. Dün formda Kayserispor'a karşı oynadığı maçta geçen haftaki kadrodan sadece Dorukhan yoktu.

Özellikle ilk yarıdaki oyunun kalitesinin bu kadar etkileneceğini sanırım Avcı da düşünmemiştir.

Çünkü Siopis'in önündeki 5 tane hücum özelliği olan oyuncuyla Trabzon'un top ayağındayken sergileyeceği futbol çok değerli olacaktı. İlk yarı yapılan basit pas hataları ile sonlanmayan ataklar, takımın geniş ve uzun alanlarda yakalanmasına neden oldu.

Oyun bir ara Trabzonspor adına Uğurcan'ın önündeki 5+5 oyuna dönüştü. Dorukhan geçen hafta Siopis'le beraber hücumcuların kazandığı toplarla pozisyon üretimini ve presle alınan toplarda geriye koşmamayı sağlamıştı. Bu sefer hem Siopis tek kaldı hem de dengesiz oyun 2-0'lık skoru getirdi.

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