Hedef

Fenerbahçe; önce Türkiye Kupası'ndan ardından Konferans Ligi'nden elendikten sonra elindeki tek hedefi olan Süper Lig ikinciliğini elde edebilmesi açasından Kasımpaşa maçı çok önemliydi.

Sarı-lacivertliler oyun başında golü de erken bulmalarına rağmen; saha içindeki oyun dengesizlikleri, hem hücum hem savunmada yalnız organizasyon değil oyuncuların konumları, nerede durdukları, yerleşimleri bile baştan sona kadar yanlıştı.

Nitekim Kasımpaşa gibi ligi kalmaya çabalayan bir takımın, sezon başından beri ilk devre en fazla şut attığı maç olması; F.Bahçe'nin durumunu en iyi anlatan istatistik olarak dikkat çekti.

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F.Bahçe orta sahasında tempoyu yükseltip düşürecek oyuncu profili olmadığı gibi, hücumda topu tutacak, takımı yerleştirecek ve o beceriyi de gösterecek oyuncular yok. Berisha ve Rossi başta olmak üzere, İrfan Can gibi gamsız bir oyuncu da olunca; oyunun çoğu bölümü F.Bahçe için adeta tenis maçına döndü.Arda'nın sağ hücumda çizgide değil daha çok santrfor arkasında oynaması gerekiyor. Valencia'nın eğer sakat değilse, yorgun bile olsa ikinci 45 dakikada oyuna girmesi gerekir.Oyunun son dakikalarında onu oyuna almayı anlamak da mümkün değil. Samuel gibi ofansif bir oyuncunun da kanadı daha fazla kullanması gerekirdi.

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Bu kadar etkisiz futbol, oyuncuların isteksiz oyunu, son dakikalarda daha fazla öne çıkmak isteyen F.Bahçe'nin yaratılan karambolde Atilla Szalai'ye golü bulması; altın değerinde bir üç puanı getirdi sarı-lacivertlilere.Sahanın yıldızı tartışmasız kaleci Altay'dı. Gösterdiği performansla onu eleştirenlere en işi şekilde cevap verdi.Oyunu erteleyip skoru alan F.Bahçe açısından kazanılan üç puandan çok daha önemlisi, ligdeki ikincilik hedefinin net şekilde belirlenmesi oldu.