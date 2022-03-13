Simülasyon

Trabzonspor'un hafta içi antrenör değişikliğine giden Göztepe karşısında ne yapacağı önemliydi. İzmir ekibi ezberi olan 3'lü diziliş yerine yeni hocası Tomas ile 4'lü formasyona geçti. Aynı zamanda düşme potasında olduğu için bir reaksiyon vermesi de muhtemeldi.

Trabzonspor ilk devrede 2 gol atmasına rağmen oyuna girmekte bir hayli zorluk çekti. Bordo-mavililer maça iyi başlayamadığı gibi ilk golü de kalesinde gördü. Çok çabuk geri dönerek öne geçtiler. İlk 45 dakikayı özetlersek Göztepe daha fazla pozisyona girdi. Çünkü maç Göztepe'nin istediği gibi yüksek tempoda oynandı. Sarı-kırmızılıların sezon başından bu yana önde basan, pozisyon üreten, rakiplere de geçiş hücumları veren bir oyun yapısı vardı.

Bordo-mavililerin ilk devre buna istenen karşılığı verememesinin sebebi saha içindeki atletik oyuncu sayısının az oluşuydu. Hıza ve dinamizme ihtiyaç vardı.

Böyle bir ilk yarıdan sonra Trabzonspor devre arasında 3 oyuncu değiştirdi. Yusuf Erdoğan, Dorukhan ve Djaniny girdi. Üçünün de bu oyun için fiziksel yapıları ve atletizmleri uygundu. İlk yarıya göre daha çabuk rakip kaleye giden, Göztepe'nin verdiği alanları doğru kullanan bordo-mavililer neredeyse hiç pozisyon da vermediler.

İkinci yarı değişikliklerle beraber hem top ayağındayken hem de rakipteyken oyunun tüm kontrolünü ellerine geçirdiler. Trabzonspor ikinci devreyi komple domine etti.

Bunun için ilk yarıyı gördükten sonra saha içinde bir işlem uygulamak gerekirdi. Abdullah Avcı gibi günümüz teknik adamlarını öne çıkartan unsur maçın gidişatına göre oyun ve oyuncu hamlelerinin hazırlığını önceden yapmak. Bunları kurgulamak. Bu planları maç öncesi belirleyen 'simülasyon antrenörlüğü' ile birlikte bazı teknik adamlar ciddi fark yaratıyor. Abdullah Avcı da bunlardan biri. Teknik adam kalitesinden gelen bu fark, dünkü maçtaki gibi takımın performansını belirleyen en önemli oldu.