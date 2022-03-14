Korumak!

Fenerbahçe son haftalarda doğru oynuyordu. Alanyaspor gibi topa sahip olarak oynayan ve formda bir rakibe karşı İsmail Kartal farklı bir strateji hazırladı. Kartal ön alan baskısını fazla yapmadan rakibi genelde orta sahada karşılamayı tercih etti. Burada oluşturduğu simetrik hatla beraber oyunun daha dar alanda oynanmasını sağladı. Boşluk bulamayan Alanyaspor'un hücum gücü azaldı. Genelde 4-3-3 oynayan Farioli, top ayağındayken takımını 3-1-6 veya 3-5-2 gibi fanteziye kaçan bir anlayışla sahaya sürmüştü. Skorda 2-0 geriye düşerek bunun bedelini ödedi. Yanlışından dönerek Awaziem'i oyundan çıkardı ve oyun ezberine döndü. 2-2'yi de yakaladı. Fenerbahçe özellikle 2-0'a kadar dengeli, doğru oyununu maçın bazı bölümlerinde kontrol edemedi. Savunma organizasyonu dengesi bozulunca Alanyaspor da maça ortak oldu. Bundan sonra oyuna tempo veren özellikle deplasman oynuları için açık alana hücum eden Rossi'nin hareketliliği Fenerbahçe'nin skoru almasında en büyük etkendi. Osayi diğer çizgide aynı performansı ortaya koyamadı. Zajc ve Crespo'nun orta sahadaki dengeli oyunu, Fenerbahçe'nin iyi oynadığı dakikalarda öne çıktı. Zajc topsuz yaptığı öne doğru şiddetli koşularla hücumu da destekledi. Fenerbahçe, oyunun kontrolünü zaman zaman Alanyaspor'a verse de ligde belirlediği ikincilik hedefi için çok önemli bir deplasmandan 3 puanı almasını bildi. Bir parantez de genç Arda için açmak gerekir. İsmail Kartal onu neden, kimden, ne için 'koruyor' anlamak mümkün değil. Aksine Arda'nın daha fazla güvene, desteğe, en önemlisi de devamlı oynayıp gelişmeye ihtiyacı var.