Süreyi uzattı

Trabzonspor, Konyaspor'un Rize'de kaybetmesiyle şampiyonluğun kıyısına geldi. Gaziantep FK ve haftaya Karagümrük karşısında kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek ve kutlamalara da başlayacaktı.

Bu beklentilerin ışığında çıktığı 6 puanlık maçta alınacak galibiyet yalnız bu haftanın değil Karagümrük maçının da önünü açacaktı.

Bu nedenle Trabzonspor'un Gaziantep karşısında oynayacağı oyundan ziyade skor ön plandaydı.

İki devrede Trabzonspor takımı hücum organizasyonlarında etkili olamadı.

Aynı geçen haftaki Beşiktaş takımının dizilişi gibi Antep takımı da top rakipteyken 5'li bir savunma organizasyonu ile sahada yer aldı.

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İki haftada böyle formasyonlara karşı özellikle savunma arkası koşuların az olması oyun hareketliliğinin istenilen seviyeye gelmemesi bordo-mavililerin gol pozisyonu üretmekte yetersiz kalmasına yol açtı.

Tabii burada bir baskıdan da söz etmek gerekir ama benim düşünceme göre ondan daha önemli oyuncularda sabırsızlık öne çıkmış durumda...

Bu biraz da telaşa dönmüş. Çok basit pas hataları yaptılar, kendi kalitelerini saha içine geçirmekte ciddi sıkıntılar yaşadılar.

Bunun en temel nedeni de en kısa sürede matematiksel olarak gerekli puanı toparlayıp bu sezonun şampiyon olarak sonuçlandırmak istemeleriydi.

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Hak ettikleri, alın teri döktükleri, çok çalıştıkları bir yarışta sona yaklaşmanın getirdiği bir gerilim ve heyecan ister istemez oluyor.

Tüm sezonu kapsayan gerginliği bir an önce üzerlerinden atmak istemeleri de çok normal bir noktada...

Gaziantep deplasmanında kaybedilen 2 puan yalnızca şampiyon olmak için beklenen sürenin uzamasına neden oldu.

Bu süreçte de ister istemez zaman zaman yol kazaları tabii ki olacak. Trabzonspor taraftarının şampiyonluğu kutlamak için biraz daha sabretmeleri gerekecek.