İstikrar

Fenerbahçe son haftaların formda takımlarından biri. Kendi sahasında seyircisiyle bütünleştiğinde daha güçlü oyunlar da oynamaya başlamıştı. Rakip Gaziantep ise bütün sezon deplasmanda yalnız bir tek Rizespor'u yenebilen fobisini bir türlü düzeltemeyen görüntüdeydi. Maçın tabii ki favorisi Fenerbahçe'ydi. Maçın geneline bakarsak zaman zaman Gaziantep oyunu ele alsa ve gol bulsa da 3 puanı hak eden rakibinden daha iyi oynayan Fenerbahçe'ydi. H H H İsmail Kartal'la yakalanan bu başarılı oyun istikrarı puan istatistiğini direkt etkiledi. Bununla birlikte son 3 haftaya girilirken lig 2.'liği için avantajını hala koruduğu gibi aldığı galibiyetlerle her hafta daha da ümitlerini artırıyor. Fenerbahçe'nin en önemli şeyi bu süreçte saha içinde dengesinin oluşması oldu. Geçmişte kronikleşen dengesiz oyun yerine daha dengeli ve oyuncuların görev tanımlarının belirlendiği bir futbol var. Daha tutarlı oyunun karşılığında daha başarılı performansı da her hafta üstüne koyarak gelişti. Sakat ve cezalı oyuncular da olsa artık oyuncuların üzerinden oynanan oyun değil İsmail Kartal'ın kurguladığı oyun var. H H H Bu doğru süreçte bireyler değil takımın ön planda olduğu bir oyun sahaya yansıyor. Başta oyun merkezli futbolun başrolde olduğu ve oyuncuların buna uyduğu görüntü her zaman bir takım için sağlıklı ve sürdürülebilir olandır. Bu devamlılık da bu başarıdaki en önemli baş unsurdur. İrfan Can hiç tam olmayacak gibi duruyor. Hep bir eksiklik hissettiriyor. Bu performans dalgalanmasını bu kadar yetenekli bir oyuncu olarak bir an önce kafasında çözmesi gerekir. Saha içi lideri olmak istiyorsa bunu sözde değil eylemleriyle göstermeli.