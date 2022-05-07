1+1!

Şampiyon Trabzonspor'un, kupada yarı finalde Kayserispor ile oynayacağı rövanşı düşünerek, Hatayspor karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkması gayet doğaldı.

Yalnız bu rotasyonu yaparken, savunmanın merkezinde Hugo'nun alternatifi olmadığından sakatlık veya kart görebileceğini düşünerek bu riskin alınmaması gerekiyordu.

Hatta buna; ne kadar bu ihtimal az da olsa Uğurcan bile dahil edilebilirdi.

Gelecek sezonla ilgili bazı oyuncuları görmek ve fikir vermesi açısından böyle maçlar bir teknik adam için önemlidir. Serkan'ın, Ahmetcan'ın, Murat Cem'in kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerekir. Teknik olarak, oyun bilgisi ve pozisyon alma gibi birçok özelliklerinin de teknik heyet tarafından bireysel antrenmanla çalışarak en iyi noktaya getirilmesi gerekir.

Kouassi'nin oyun içindeki bireysel oyunu ve yeterliliği istenen seviyeden çok uzak.

Yusuf Erdoğan, hâlâ futbolu öğrenemedi. Onun gibi İsmail Köybaşı'da da devam etmekte.

Bakasetas, sezonun ilk yarısında iyi performans verdi ancak sakatlığını atlattıktan sonra 6 aylık bir süreçte istenen düzeyin çok altında.

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Anların, dokunuşların oyuncusu olarak gol atamadığı, asist yapamadığı sürece her zaman tartışılacaktır. İyi bir bonservis bedeli görülürse Trabzonspor bunu değerlendirmeli.

Djaniny; eldeki hücum oyuncularına göre özellikle Şampiyonlar Ligi'nde tek ön eleme oynayacak, geçtiği takdirde gruplara kalacak. Geçemezse Avrupa Ligi'nde devam edecek bordo-mavili oyuncular için de o liglerde hücumda en önemli farkı yaratacak en güçlü oyuncu profilinde.

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş Trabzonspor'un, esasen bundan sonra oynayacağı maç adedi "1+1'dir". Kayserispor'la oynayacağı kupa rövanş maçı kaldı ki buna çok avantajlı bir şekilde gidildiği gibi bu maç geçildiği takdirde de ikinci maç olarak da Türkiye Kupası finalidir