Planlar

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay karşısında tribünlerdeki ambiyans, sanki bordo mavililerin 70'li ve 80'li yıllarından kalma atmosferinin benzeriydi.

Yaklaşık 75 bin bordo-mavi renklere sevdalı taraftarın coşkusu muhteşemdi. Altay kendine yakışan ve takımının önüne gelen 'Büyük' lakabını boş yere almadığını Trabzonsporlu futbolcuları alkışlayarak gösterdi. Hem tribünler hem de saha içindeki güzel ortam Türk futbolu adına harikaydı.

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması dünyada ses getirdi.

Bu görüntüleri sosyal medyada 2 milyardan fazla insanın seyretmesi yalnız Trabzonspor adına değil ülkemiz adına da önemli bir tanıtımdı.

Bordo-mavililerde yeni sezonla ilgili yapılanmanın nasıl olacağı önemli.

Takım mimarisinin hem Şampiyonlar Ligi için hem de seneye büyük olasılıkla 7+4'e çevrilecek olan Süper Lig'deki oyuncu statüsü açısından da doğru bir şekilde planlanması gerekir.

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Yönetim, Avcı geldikten sonra 3 transfer döneminde bunu çok doğru uyguladı ve doğru tercihler yaptı. Bu sene 3 kulvarda yarışacaklar. Yerli ve yabancı transferinde takımın oynadığı oyuna göre futbolcu özelliği, fiziksel durum, saha içi ve dışı davranışları, yaşı vs. birçok konuda mutlaka geçen sezonki gibi doğru hamleler yapacaktır.

Bu transfer planlamasını yaparken aynı zamanda Avcı'nın oynattığı bu kaliteli oyunun seviyesini daha da yükseltip, güçlü, sürdürülebilir, sağlam oyun prensiplerinin ezberlendiği oyun anlayışıyla beraber içinde "çeşitli planların da farklı oyun vitesleri ve oyun sürümlerinin de" yer aldığı bir oyun oynatması gerekir.

Çünkü Süper Lig ve Türkiye Kupası tabii ki önemli ama en önemlisi Şampiyonlar Ligi Play-Off'u ve o geçildikten sonra da "kalınacak gruplardaki başarı açısından bu planlamalar" çok önemli.