Proje...

Lig bitiyor, Torrent goller atmasına rağmen 36 yaşındaki Gomis ve Babel tercihleriyle, sezonun en son iç saha maçına çıkıyor. Genç Morutan kadroda yok, milli takım oyuncusu Barış Alper yedek kulübesinde, bununla beraber Galatasaray Futbol Akademisi'nden daha fazla oyuncunun yer alıp oynaması gerekirken bunların hiç biri sahada yok. Torrent'in derdi de giderayak genç oyuncu kazanmak değil, transfermarkt'te kendi galibiyet istatistiğini ve puan ortalamasını artırmak.

Torrent'li Galatasaray'ın görev yaptığı günden beri saha içinde pek çok sıkıntısı olduğunu, keza bununla birlikte saha dışında da sorunlar yaşadığını söylemek gerekir.

En önemlisi; sarı-kırmızılılar, takım olarak top ayağında veya rakipteyken organize olamıyor. Ne bir pres ağı, ne bir pas ağı sezon bitmesine rağmen hala oluşturulamadı. Saha içindeki organizasyona bakarsak bunun gibi futbolun pek çok temel kuralının geliştirilemediğini de net bir şekilde söyleyebiliriz.

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Tabi ki bu durumu hak etmeyen, en önemli kısım Galatasaray taraftarı.Bir büyük takımın taraftarının bütün sene boyunca takımının gelişmesini beklerken her geçen gün geriye gittiğini görmesi çok enterasandı.Futbolda 'proje' önemlidir. Projenin açılımı; düşünülüp, tasarlanmış şeydir.Eğer böyle bir uygulamaya sezon başında giriyorsanız, buradaki hem teknik adam, hem oyuncu seçimleriniz kesinlikle doğru olmalıdır.Devamında değiştirdiğiniz teknik adam da bu seçim için uygun değilse bunun sahaya yansıması tabi ki olumsuz olacaktır.Sezon başından bu yana ba kadar başarısız bir takım performansı kesinlikle tesadüf değildir. Çünkü Galatasaray'da bir sezon boyunca ne saha içindeki oyun gelişti, ne de genç oyuncular… Bunun karşılığı olarak hem değişim, hem gelişim istenen seviyede olmadı. Zaten olması da mucizeydi