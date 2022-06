Kıstas!

Milli Takım'ın Uluslar C Ligi'ne düştüğünü ve geldiği noktayı, futbolla hiç ilgisi olmayan biri bile Litvanya'daki maçın oynadığı amatör lige eş değer sahaya baksa anlar! Böyle bir statta milli maç oynamak içimizi acıtsa da ülke futbolunun geldiği noktayı bilmemiz ve durumumuzu bize hatırlatması açısından önemliydi.

Ay-yıldızlı ekibimizde saha içi organizasyonu yine istenen seviyede değildi. Oyuncuların bireysel performansıyla zayıf Litvanya'ya karşı galip gelmeyi bildik. Doğukan Sinik, ilk kez 11'de çıktığı maçta gösterdiği performans ve attığı iki golle fark yarattı.

Her ne kadar 'resmi' diye adlandırılsa da hazırlık maçı bile oynamayacağımız ülke takımlarına karşı bu seviyelerde mücadele etmek, üst seviye rakipler için gelişip, güçlü bir milli takım olmayı temenni etmek bile güç... Bu maçlar insanı yanılttığı gibi, bizim seviyemizin ne olduğunu da göstermiyor. Bizim gelişeceğimiz seviyeler, bu grup maçlarını birinci tamamladıktan sonra önce C Ligi'nden çıkacağımız B Ligi, oradan da A Ligi'dir. İşte oralar milli takımın geldiği noktayı belirler.

Kuntz geldiğinden beri, Dünya Kupası Eleme maçında Norveç'le kendi evimizde berabere kaldık.

Play-off maçında Portekiz'e yenildik, hazırlık maçında da İtalya'ya mağlup olmuştuk. Bunun haricinde gruptaki Dünya Kupası Grup elemelerindeki zayıf rakipler ve Uluslar C Ligi'nde oynadığımız bu zayıf ülke takımlarıyla Alman hocayı değerlendirmek doğru olmaz. Bu maçlar Kuntz'un başarısı için kıstas kabul edilmemeli.