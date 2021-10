Zaman ve sabır

Norveç maçındaki beraberlikten sonra milli takımımız, yalnız kendi maçını kazanması değil aynı zamanda rakibinin de puan kaybetmesini bekleyecekti. Yani yalnız bizim ne yaptığımız değil, rakibin de ne yaptığını takip ederek Letonya deplasmanına çıkan ay-yıldızlılar, özellikle ilk yarıda hücumda hiç üretken olamadı.

Oyun hareketliliği; topa sahip olan oyuncumuzun önündeki hiçbir futbolcumuz bunu saha içinde ne arkadaşına alan açmak için, ne de rakibin dengesini bozmak için hiç denemediler.

Zeki'nin, Caner'in etkisiz kenar oyunları, Orkun'un orta sahada ne oynadığı belli olmayan kötü ve anlamsız performansı. Hakan Çalhanoğlu'nun kötü performansı ve vurdumduymazlığı. Kerem'in dağınıklığı, ne yaptığını bilmemesi hücumda etkili olamaması, Cengiz'in zaman zaman parlayan, zaman zaman da kafasına göre bireysel performansla oyun oynaması, hiçbir pas kanalı oluşturan arkadaşlarına topu aktarmayı düşünmemesi.

Burak'ın saha içinde istediğini yapamaması gibi ne yapacağını bilmemesi, hatta rakibe yaptığı gereksiz fauller ve hakeme isyan etmesi çok anlamsızdı.

***

Saha içi organizasyonu ve planları zayıf olan milli takımın, saha içinde tek fark yaratacağı şey; bireysel performansların kalitesiydi. Onda da istenilen seviyeye çıkamadı milli takım oyuncularımız. Bir de buna oyun başlangıcı da böyle bir tercih olabilirdi. 65. dakikaya kadar Kuntz'un 4-4-2 formasyonuna dönmesi çok geç kalınmış bir karardı. Çünkü rakip ceza sahasında çoğalamıyorsun ve de rakip çok kalabalık bir savunma yapıp takımımızı set hücumuna itiyordu.

Burada sahayı genişletip, bu yapacağımız hücum çeşitleri, kenar oyunlarıyla rakibin özellikle savunmanın merkezindeki dengeyi çok önemliydi. Bunu da Serdar, oyuna girdikten sonra Cengiz'in ortasıyla golü attı.

Kuntz'un bu iki maçtan sonra "zamana ve sabra" ihtiyacı var.

Şüphesiz ki bu süreçte genel oyuncu havuzunu daha iyi tanıyacaktır. Daha farklı da oyun planları belirleyecektir.

Yalnız iki maçta hem diziliş, hem oyuncu seçimleri, yaptığı hamlelerle, takıma ufak dokunuşlarla daha olumlu yönde değiştirebilir ve farkını da gösterebilirdi. Oyun içindeki yapısal temel bozukluklarda; organizasyonu, kurguları, oyun ezberlerinin daha gelişime ihtiyacı var.

Bu alınan galibiyet, ilerideki süreçte bu eksiklerin giderilmesi için moral ve motivasyon açısından çok önemliydi.