Hak ettiler

Trabzonspor'un son iki maçta kaybettiği 4 puanı telafisi ancak Kayserispor karşısında olacaktı. Son haftalardaki formda bir takımla ve deplasmanda oynamak bordo-mavililer için kolay değildi. Maça da bunun yüksek konsantrasyonla çıkan Avcı'nın öğrencileri, ilk 45 dakikalık bölümde oyun hareketliliği, kazanılan toplarda dikine oynanan oyun, hücum kombinasyonları ve de kazandıkları toplarla pozitif geçişleri çok doğru uyguladılar. Bu geçişleri yaparken, yönlendirdikleri alanlar, sıkıştırmalar, kazanılan toptan sonraki rakip takımın zaafiyeti nerede oluşacak diye doğru yapılan planlar vardı. H H H Bakasetas ve Hamsik'in önderliğinde rakip yarı alanda çok rahat bu oyunu taşımasını bildikleri gibi ilk yarı kaçırılan net gol fırsatlarını değerlendirmiş olsalardı bordo-mavililer, 1-1 yerine 6-1'lik bir skorla maçı ilk devrede bitirebilirlerdi. İkinci yarı ister istemez o ilk yarıdaki güçlü hücum gücünü sahaya yansıtmak bir takım için her zaman kolay değildir. Rakip önlemi de ikinci yarı için daha fazla olur. İster istemez kaçırılan gollerden sonra düşmemesi gereken motivasyon zaman zaman düşebilir. Bu da ilk yarıya göre ikinci yarıya daha farklı hale getirmesi olabilirdi. Nitekim de böyle bir ikinci yarı oynansa da Bakasetas'ın penaltıdan attığı gol haricinde 2 tane de çok net fırsatı değerlendiremedi bordo-mavililer. H H H Gervinho'nun takımdan ayrı görüntüsü var: Hem ofansta hem defansta… Buna sonradan giren Djaniny'yi de katabiliriz. Son bölümünde kaçırdığı golle takımın geriye yaslanmasına ve karambol futbolunun oynanmasına neden oldu. Hadi bunu anlayabilirim; bir hücum oyuncusu gol kaçırabilir ama oyuna girdikten sonra koşup, takım savunmasına yardım etmeli. Gervinho ve Djaniny'nin takım bütünlüğüne uyarak saha içinde hareket etmesi lazım. Ahmet Can'ın tekniği iyi, geleceği olan bir oyuncu. Eksiği olması gayet doğal. Biraz daha ikili mücadelelerde ayakta kalması için kuvvet antrenmanına, oyun için de pozisyon bilgisini ve top rakipteyken hamle zamanlamasını mutlaka geliştirmesi gerekir. Bordo-mavililer, baştan sona üstün oynayıp, 'hak ettikleri' bir maçı kazanarak zirve iddiasını sürdürdü.