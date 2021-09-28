Kötü oynamasa da...

Trabzonspor'un 3 gün önceki Konya maçında yaklaşık uzatmalar dahil 90 dakika 10 kişi oynaması, bu karşılaşmaya fiziksel olarak nasıl yansıyacağı, rakibine topla yapacağı baskı açısından çok önemliydi.

Maça ön alan baskısıyla başladılar, topu da Alanyaspor, Trabzonspor'a bıraktı. Organize olmuş savunma anlayışıyla oynayan Alanyaspor'a karşı oyunun ilk yarısında pasın ritmini, o akışkanlığı hızlı yapamadı.

Saha içindeki hareketsizliği bununla beraber oyunu genişlettiklerinde sağda Peres ile Djaniny, sol tarafta oynayan Nwakaeme ile İsmail'in uyumu istenen seviyede değildi.

Kolektif yapıda bir hücum değil daha fazla bireysel oyuncularla problemi çözmeyi çalışan Trabzonspor vardı .

İkinci devre biraz daha oyun hareketliliği olduğu gibi topa daha temaslı ve çabuk oyunla beraber pozisyon da üretmeye başladılar.

Bir de Abdullah hoca, Gervinho değişikliğiyle iyice rakibi kendi ceza sahasına itti.

Burada özellikle kapanan savunmaya karşı Nwakaeme'nin Cornelius'un yanına ikinci santrfor olarak yer değiştirmesi sağda Djaniny, solda da Gervinho ile iki santrforlu oyun tercihi oluştu.

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Bu tercih yapılacaksa dar alan becerisi çok yüksek olmayan, daha kenar ortalarına çıkıp vuracak Cornelius'un yanında Djaniny olup, sağda Gervinho, solda da oyun genişlediğinde kanatta topu getirecek Nwakaeme'nin olması gerekiyordu.Bordo-mavili takımın ikinci yarı baskılı oldukları dönemde savunma önünde değil arkasında da topsuz koşular da yaptı.Momentumu yakaladıkları dakikalarda Hüseyin'in atılması Trabzonspor'un sayısal eksikliğiyle beraber hücum organizasyonundaki geriye kalan dakikalarda fazlasıyla hissetmesine de neden oldu.Son iki maçta 10 kişiyle oyunu tamamlamak zorunda kalması, kaybettiği 4 puanla beraber bordomavililer çok kötü oynamasa da hücumda senkronize olmasını, yerleşik savunmalara hücum setlerinin geliştirmesi, kaldı ki böyle çok maç oynayacaklar… Bu konuda da daha etkili ve sonuç alıcı gelişimi göstermeleri gerek.