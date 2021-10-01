0-1’i oynamak

Fenerbahçe oyuna düşündüğü gibi ön alan baskısıyla hızlı başladı. Rakibine de seyircisiyle beraber bunu hissettirmesi doğru bir oyun anlayışıydı. Yalnız bu hızı kesen Szalai oldu. Yaptığı bireysel hatayla takımının gol yemesine neden oldu. Futbolda en önemli oyun prensiplerinden biri de topa sahipken takımın en güçlü hali bile görünse bile esasen en zayıf halidir. Hele savunmadan çıkarken bütün takım oynadığı pozisyonla ilgili yerleşimler ve burada topu kaptırdığınızda dengesiz ve eksik yakalanırsınız. Nitekim de Fenerbahçe böyle bir hata sonucunda golü kalesinde buldu. Bundan sonra Olympiakos'un maç, istediği oyun planına döndü. Daha fazla derinlemesine savunma yapan, kazandığı toplarla veyahut Fenerbahçe'nin sonlandıramadığı ataklarla, hızlı hücuma çıkan bir Olympiakos seyrettik. Fenerbahçe kadro yapısında zaman zaman dar alan becerisi ilk devre, Valencia bir pozisyon gösterdi onun haricinde de rakipten gelen topu Rossi dışarıya attı.

Bunun haricinde de Fenerbahçe hücumda çok üretken değildi. İkinci yarı Fenerbahçe'nin yediği gole kadar ön alan baskısı, coşkusu ve oyun hızı da çok iyiydi. Burada momentumu yakaladığı dakikalarda golü bulup, oyuna ortak olması gerekliydi. Çünkü ilerleyen dakikalarda daha fazla risk alacak Fenerbahçe. Olympiakos daha rahat pozisyon bulabilirdi. Sarı-lacivertliler girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca, Olympiakos ikinci golü bulduktan sonra tamamen kontrolü ele aldı. Arkasından üçüncü golü de attılar. Tabii böyle maçlarda kırılan değil, kıran taraf olmak gerekir. Hele böyle Avrupa kupasında az maç oynadığınız, günlük anlık performansların öne çıkacağı, telafisi olmayan bu turnuvalarda, her zaman 0-0'ı doğru oynamak gerekir. Çünkü ligdeki uzun maç trafiğinde birçok şeyi tolere edebilirsiniz ama burada kaybedilen puanları tolere etme şansınız, bu kısa maç takviminden dolayı daha zordur. Tabii ki bu seviyeler ligimizle eşdeğer değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Şu ana kadar oynanan resmi maçlarda da Fenerbahçe, Başakşehir karşısında geriye düştüğü maçı çevirememiştir.

Aynısı da ikinci defa Olympiakos karşısında tekrarlandı. Burada yalnız bu oyuncu kalitesiyle açıklanmayacağı gibi oyun kalitesinin, organizasyonun, hücum çeşitliğinin savunma önü ve arkasındaki tüm opsiyonların kullanılmasının, hücum setlerinin doğru planlanması ve bunu oyunda özellikle de rakibe doğru oyun tuzaklarının kurulması çok değerlidir. Pereira, takımına "0-1" geriye düştüğünde takım bütünlüğünden ayrılan görüntüsünü, içgüdüsel oyunu ve saha içindeki yaşanan panik havasını bir an önce düzeltip, bu yumuşak karnını güçlü hale getirmek için daha fazla çalışmalıdır.