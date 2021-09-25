Kalite

Beşiktaş, Altay'da 11 eksikle sahaya çıktı. Pjanic'in de sakatlanmasıyla Beşiktaş'ın organizasyonu da çok büyük oranla etkilendi. Burada sorulması gereken çok fazla oyuncunun sakatlığının olması. Bunların içinde kart cezalısı, hasta olanı, darbe sakatlığı olanı da var ama kas sakatlığı olan oyuncular daha fazla. Bu yalnızca antrenman sahasına ve Vodafone Park'ın zeminine bağlanmaz. 3 günde 1 maç oynayan takımın özellikle atletik performans departmanının antrenman çeşitliliğini doğruyu uygulaması gerekir. Bu kadar sık seyahat eden takıma yapılacak toparlanma antrenmanları çok önemli. Maçın futbol kamuoyuna verdiği en önemli mesaj, TFF'nin aldığı kararla da ilgili. Normalde 8+3 olan karar, terse dönerek 8 yerli, 3 yabancıyla oynayan Beşiktaş'ın kötü oyuncu kalitesi de ortaya çıkmış oldu. Kademeli olarak federasyon her sene Türk oyuncu sayısını artırmayı düşünüyor ama bu oynanan futbolu ne tribüne giden seyirci ne de televizyon başındakiler talep etmez ve satın almaz. Bu statü değiştirilecekse kalite düşmeden değiştirilmelidir.

H H H

Beşiktaş'ta N'Sakala gibi tekniği kötü, oyun zekası üst seviyede olmayan bir oyuncunun yerine Rıdvan'ı sağ bek, N'Sakala sol bekte olabilirdi. Oğuzhan, Salih, Gökhan ve Kenan gibi çok forma bulamayan oyuncular için de böyle maçlar bir fırsattır. Kendilerini, teknik adamlarına ve taraftarlarına kabul ettirmek için fırsattır. Bu oyuncular vurdumduymaz, isteksiz, ne yaptığını bilmeden, sorumluluk almadan ve heyecan duymadan oynadı. Beşiktaş'ın ciddi rakamlar ödediği, beklenti içine girdiği bu oyuncular kötü mücadele etmemeliydi. Bu isimler rekabeti üst seviyeye çıkarmak için daha fazla sorumluluk alıp yüksek konsantrasyonla oynayıp fark yaratmaya çalışmalıydı. Beşiktaş'ın oyun kurgusundan uzak olması, oyuncu kalitesinin sahaya yansımadığı gibi Beşiktaş, ne oynadığını bilmeyen görüntü içinde 90 dakika geçirdi. Oyuncu kalitesi bir oyunu etkiler ama bu kadar da büyük takımı sıradan hale getirmemesi gerekir. Bu yalnız kaliteyle açıklanacak bir olay değil biraz da oyuncular kendilerine özeleştiri getirip giydikleri bu büyük takım formasının hakkını da vermeleri gerekir.