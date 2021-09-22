Dersler

Beşiktaş'ın, geçen seneye göre en büyük sıkıntısı Antalya'da görüldüğü gibi oyunun bölümlerini kontrol edememesi. Ve de bu bölümlerde gol yemesi, rakibi hataya zorlamak yerine hatasını beklemesi. Saha içi oyun dengesizliği Pjanic'in oyundan çıkmasıyla açıklanamaz. Geçen seneki oynanan güçlü oyun, yapılan ana planlar ve diğerleri bu sene görülmediği gibi geçtiğimiz sezonun çok uzağında. Bu kırılgan yapı, Beşiktaş'ın son iki maçta 5 gol yemesini, oyunun kontrolünü elinde tutamayıp geriye yaslanmasını, pozisyonlar vermesini getirdi. Ön alan karşı presi geçtiğimiz sezon en iyi uygulayan takım Beşiktaş'tı.

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Bu sene bunun uzağında görünüyor. Baskıyı kıran her takım da Beşiktaş kalesine çok rahat geliyor. Adana Demirspor, çok rahat gol pozisyonları bulduğu gibi goller de üretti. Geçen sene oyuncu değil oyun gücüyle fark yaratan Beşiktaş, bu sezon geçen senenin çok uzağında oyun gücü olan ama zaman zaman bireysel performansla da problem çözen görüntüde. Geçtiğimiz sezonu fazlasıyla arattığının mesajını Antalyaspor maçında veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3 gol bulsa bile 1 puan aldı. Buradan sezon başı erkenden bu puanların kaybedilmesiyle alınacak 'dersler' ile Beşiktaş ve Sergen Yalçın sezonun geri kalanında hem hücum hem savunmada oynadığı oyunu geliştirmeli. Doğaçlama oyuncu performansı yerine daha güçlü rakibine oyunu kabul ettiren oyunlar oynamalı.