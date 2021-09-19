Tempo!

Trabzonspor'un son iç saha maçında G.Saray'a kaybettiği 2 puanı telafi etmesi için Kasımpaşa'dan 3 puan alması, ligin başı da olsa üst sıralardan kopmamak açısından bordo-mavililerin olmazsa olmazıydı.

Bordo-mavililer ilk devredeki oyun hareketsizliği, ağır hareket etmesiyle beraber saha içinde oyun dengesizliğini de yaşadı.

Bir de Abdullah Avcı'nın buna son haftalarda rakibe verdiği verilen pozisyonlar ve yediği gollerden dolayı daha top rakipteyken ön alanda baskı yapıp takıma iki bölüm halinde oynamak yerine, kendi orta sahasında sahanın 2/3'lük kısmında Kasımpaşa'yı karşıladılar.

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Bu da rakip kaleden Trabzonspor'u uzaklaştırdığı gibi hücum oyuncularını da yalnızlaştırdı. Çünkü Trabzonspor takımında, kalesinde bu kadar uzak savunma yaptığı zaman geniş alanlara çıkabilecek hızlı ve atletik oyuncu özelliği taşıyan oyuncular ilk 11'de yoktu. Bu da sonlanmayan ataklardan dolayı bordo-mavili futbolcuların daha fazla geriye koşmasına da neden oldu. Ve tabii ki hücum organizasyonların ve çeşitliliğinde de kısırlık yaşadılar.

İkinci yarıda, sezon başından beri takımın en formda ismi Bakasetas; attığı golde kalitesini, vuruş tekniğini ve bireysel olarak anlarındokunuşların oyuncusu olduğu bir kez daha kanıtlamış oldu.

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İkinci yarı pozisyon da üretse Trabzonspor, takım bütünlüğü ile hareket eden göstergesi yoktu.

Oyunun gidişatında da zaten bireysel futbolcu kalitesiyle Trabzonspor'un oyunu çözüp skor yapması gerekiyordu. Ve atılan golle de çok iyi oynamadığı bir 90 dakikada 3 puan almasını bildi.

Trabzonspor fiziksel tempo yapıp, yüksek eforlarda oynayamaz. Dün ve geçmiş maçlarda olduğu gibi, topla bu tempoyu ve baskıyı verip, bireysel oyuncu kalitesiyle ve performansıyla sonuç alacaktır.