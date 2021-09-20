Derinlik!

Fenerbahçe'nin, Frankfurt deplasmanında oynadığı iyi oyunun ve yaptığı mücadelenin Başakşehir maçına nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Tabii ki Başakşehir, topu Fenerbahçe'ye bırakıp orta sahada organize olmuş bir savunma çeşitliliğiyle oynadı ve hücuma hızlı çıkışlarla gol bulmaya çalıştı.

Frankfurt'un oyun pratiğinden farklı bir oyun pratiğine dönmüş Başakşehir'e karşı farklı oyuncu ve planlarla oynamak gerekirdi.

Böyle üçlü savunma anlayışında rakip tek santrfor oynadığında mutlaka sağ ve sol stoperlerin oyuna girmesi gerekir. Çünkü bu sayısal üstünlüğü rakibe sağlamanız gerekir. Rakip kaleciyi çıkardığınızda saha içi oyuncu anlamında bu stoperler oyuna girmezse 10'a 7 gibi ciddi sayısal eksiklikle kalırsınız.

Fenerbahçe bunu doğru bir şekilde uygulayamadığı gibi Frankfurt maçına göre 4 rotasyonla çıkan Pereira, hücumda organize olamadı.

Fenerbahçe, sezon başından beri yaptığı en iyi işlerin başında; rakip yarı alanda sahipsiz top kazanma, pas arası yapma ve rakibe karşı presle kaleye direkt gitmesiydi.

Sarı-lacivertliler 4 dinlenmiş isimle çıkmasına rağmen; bunu başaramadı. Ayrıca yerleşim hataları da yaptı.

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Fenerbahçe dünkü maça kadar hiç geri düşmemişti. Oyunu nasıl oynayacağı ile ilgili net bir tablo çıkmamıştı. Takım bütünlüğünden kopuk, içgüdüsel, bireysel performansa bağlı bir oyun oynamaya başlayan sarı-lacivertliler; derin savunma yapan, kendi kalesine yakın duran Başakşehir'e karşı pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı. Muhammed'in hem 11'de başlaması hem de ikinci devrede sol bekte oynaması tercih hatasıydı. Mesut'a daha fazla sorumluluk vermek istiyorsanız, ona güvendiğinizi hissettirmelisiniz.

Meyer'in hatlar arasına dikine top sokma ve rakip savunma arkasına top atma beceresi yok. Yatay oynayan sıradan bir görüntüsü var. Berisha, şu ana kadar istenileni veremediği gibi, Valencia hamlesi gelince onun arkasındaki oyuncuların biri Berisha diğeri Mesut oldu.

Berisha forvet arkası oynayacak bir oyuncu değil. Pereira, üçünü bir arada oynatmak istiyorsa saha içi dizilişi 3-4-1-2 olmalı. Portekizli hocanın, rakiplerin özelliğine göre; oyun ve oyuncu tercihleri, taktiksel çeşitliliğini, 'derinliğini' ve taktiksel yoğunluğunu daha üst seviyelere çekip farkını göstermesi gerekir