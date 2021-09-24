Önemliydi!

Trabzonspor'un oyun başlangıcı çok iyiydi, rakibine baskı yaptı, bundan gol de üretti. Oyun başındaki bu hızını Vitor Hugo'nun kırmızı kart görmesiyle eksik kalınca farklı bir oyun anlayışına döndü. Ön alanda oyuna başlayan, karttan sonra da geriye yaslanıp derinlemesine bir savunma anlayışıyla oynamaya başladı, gayet doğal olarak. Bundan sonraki hikayeyi Abdullah Avcı'nın oyuncu değişiklikleri hamleleriyle kademeli olarak gelişti. Hem kendi mevkiisinde oynayan hem de Konyaspor'un orta sahaya kadar alan boşaltıp, topla Trabzonspor yarı sahasında baskı yapmasıyla da bordo-mavililerin rakibin bıraktığı açık alana hücum etmesi eldeki hücum kadrosuyla çok zordu. Bunun da nedeni ilk 11'de çıkan kadroda açık alana hücum edebilecek hızlı oyuncu profilinde oyuncu olmayışıydı.

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Trabzonspor genelde topa sahip olduğunda, rakip alanda oynadığında hücum kalitesini ve farklılığını öne koyan bir takım. Kaleden uzaklaştığınız zaman farklı oyun oynamanız gerekir. Burada topsuz alana koşucu oyuncularla dripling beceresi olan oyuncu tercihleri olması gerekirdi. İlk yarıda Berat'ı stoper yapmak yerine hemen oyuna müdahale ile Hüseyin'i stopere çekip, bununla beraber Abdülkadir Ömür ve Cornelius'u oyundan çıkararak Nwakaeme'nin santrfor olduğu, sol çizgide özellikle maçın ilk yarısında orayı Skubic ile çok iyi kullanan Konyaspor'a karşı o bölgeyi kapatmak, İsmail gibi savunma zaafiyeti olan oyuncuya ikili yardımlar götürmek gerekliydi. Nwakaeme'yi santrfor yapıp, sağ çizgiye Bakasetas, orta sahaya da Siopis-Hamsik değişikliği ikinci yarının ilerleyen dakikalarında Gervinho-Bakasetas değişikliğiyle hem savunma yerleşiminin merkezinin daha doğru olduğu gibi orta sahada daha dirençli görüntüsü olacaktı. Burada da kazanılan toplarla hem Nwakaeme'nin orta sahaya gelip, Gervinho ve kanatlardan Djaniny ile rakibin boş bıraktığı alanlardan hücum etme şansı da ortaya çıkardı. Bir de bordo-mavililer, 3 gün önce bir maç oynadı, 3 gün sonra bir maç daha oynayacak. Bunu da düşünerek bazı maçlar, bazı oyuncuları ve oyun planlarını çağırır. Bu da böyle bir maç oldu. Bordo-mavililerin uzun süre eksik oynadıkları bir deplasman maçında moral motivasyonları ve yakaladıkları olumlu havanın devamı açısından yenilmemesi 'önemliydi.' Uğurcan, orta koyduğu başarılı performansla alınan bir puanın başmimarıydı.