Üç bölüm!

Galatasaray'ın BB Erzurumspor karşısında ne oynayacağı belliydi.

Topa sahip olarak, rakip yarı alanda yerleşik savunmaya set hücumu yapacaktı.

Erzurumspor da kalesine yakın derinlemesine savunma yaparak kendi yarı alanında sarı-kırmızılıları karşılayacaktı.

İlk 30 dakikada Galatasaray pas ritmini, oyun hareketliliğini, oyunda çabuk yön değiştirmeleri yapamayınca temposuz oyunda pozisyon üretmekte zorlandı. Böyle oyunlar için duran toplar her zaman anahtar formüllerin başında gelir.

Galatasaray bunu iyi bir şekilde kendi lehine çevirerek Mostafa Mohamed ile golü buldu.

İlk yarı Galatasaray'ın oyunu istenilen kaliteye çıkmasa da soyunma odasına 2-0 önde girdiler.

İkinci devre Galatasaray'ın 60. dakikadan sonra geçtiğimiz maçlar gibi oyundan düşmesi saha içindeki en büyük sıkıntısı. Bir takım oyundan düşebilir ama Galatasaray için en büyük tehlike burada 60 ile 80. dakika arasında Erzurumspor'a 4 net pozisyon vermesi. Oyunun kontrolünü kaybettiği bölümlerde Arda hariç 5 genç futbolcunun oyunu tutamamaları bir sıkıntı.

Arda da son haftalar da fiziksel olarak düştüğü için bu sorumluluğu yeterince üzerine alamıyor.

Galatasaray savunmada da baskı görünce defansif anlamda çözüldüler. Erzurumspor'a ciddi pozisyonlar verdiler.

Galatasaray oyun kalitesi olarak istenilen seviyede oynamadığı 90 dakikada doğaçlama, bireysel oyuncu performansıyla şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan aldı. Bu galibiyetlerin en büyük sebebi devre arası yapılan nokta atışı transferler.Onyekuru'nun 2 maçta attığı 3 golle kazandırdığı 6 puan.Mohamed Mostafa'nın, Fenerbahçe, Kasımpaşa maçındaki penaltı golü ve Erzurumspor maçında attığı gollerle kazandırdığı 8 puan önemliydi. İki oyuncunun bireysel performansından 14 puan kazandı sarı-kırmızılılar.Mohamed Mostafa saha içinde gol umudu her zaman açık bir oyuncu.Santrfor olarak da yerden-havadan ve diğer oyun becerileri yüksek olan, gol vuruşu kaliteli bir oyuncu. En önemlisi de kişilik olarak da her hafta üzerine koyarak oynadığı maçlarda hareket ve davranışlarında hiçbir değişiklik olmadan kendi işini yapan mütevazi tavırları. Bence bu attığı gollerden bile daha kıymetli.Galatasaray'ın geriye kalan haftalarda halletmesi gereken en büyük sıkıntısı oyunu bölüm bölüm oynamaları. Galatasaray üç bölümü iyi oynamalı. Bir futbol takımı oyuna iyi başlamalı, iyi devam ettirmeli ve iyi bitirmeli. Her iki devreyi de.Sarı-kırmızılıların en büyük tutarsızlığı oyunu kontrol etme, pozisyon vermeme bölümlerinin az olması.