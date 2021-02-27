Kazanırken!

Beşiktaş geçen haftayı bay geçtikten sonra Denizli karşısındaki performansının nasıl olacağı kontsantrasyon açısından merak ediliyordu.

Oyunun ilk 20 dakikalık bölümünde oyuna istedikleri gibi giremeyen siyah beyazlılar, ondan sonraki bölümde Larin'in golüyle öne geçtikten sonra da oyun momentumunu yakalayınca Aboubakar'ın 1 dakika arayla hem gol hem de asistiyle maçı da koparmış oldular.

Larin - Aboubakar işbirliğinde Larin'in kanatlarda oynamasının en büyük nedeni santrfor repertuarının güçlü olması. Aboubakar ile hem birbirlerine alan açtıkları gibi topsuz oyunu iyi oynayıp takım arkadaşlarına servis yaparak onların da rakip alana yerleşmesinde ve alanlar bulmasında etkili oluyorlar.

Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in devamlı ceza sahasında destek vermesi birbirlerine alan açmaları rakipleri zorlamaya ve en önemlisini de gol bulmasındaki en önemli etkenlerden biri olarak görülüyor.

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Ljajic gol atmasına rağmen oyun hareketliliği çok az.

Özellikle ilk 20 dakikada rakibin Beşiktaş'a topu bıraktığı böümde 4-5-1 gibi oynadığında ve derinlemesine yapılan savunmada kaleye yakın şekilde Denizlispor savunma ile orta sahasına etkinliğini hiç kullanamadı.

Beşiktaş özellikle saha içinde alan yerleşimi ve bölgesel baskıları çok iyi yapan bir takım.

Bunu da oyun coşkusu ile birleştirdiği zaman tabelaya hiç bakmadan ondan ayrı olarak saha içinde oynadıkları oyundan keyif alıp keyif vererek özellikle de hücum ve golü düşünen futbolun güzelliklerini hep sahaya koymak isteyen çok doğru bir oyun anlayışı var.

Futbolda kaybederken zaten birçok eksiğiniz ortaya çıkar.

Esas 'kazanınca' bir takımın eksiklerini daha doğru irdlemesi gerekir. Beşiktaş oyunun ilk 20 dakikasında iki tane net pozisyon verdi.

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Hem Mesanovic ve Rodallega bunlardan yararlanamadı.

Beşiktaş 3-0 öndeyken Sagal'ın direkten dönen topu Rodallega'nın sayılmayan golü vardı.

Özellikle Beşiktaş'ın bundan sonra her oynayacağı maç final niteliğinde olduğu için bu oyun gelgitini özellikle de hem bireysel hem grup hem takım savunmasındaki Denizlispor'a karşı yaşadığı sıkıntıyı Sergen hocanın doğru analiz etmesi gerekir.

Onun gibi hem oyunu, oyuncuyu ve takımını en iyi şekilde geliştiren bir hocanın 'kazanırken' de bu savunma zaafiyetlerinden doğru dersler çıkarması gerekiyor.