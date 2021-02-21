Hangisi?

G.Saray, Alanyaspor ile bu sezon oynadığı üçüncü maçta, ilk iki maçtan çıkardığı doğru derslerle oyuna başladı. Ve oyunun genelini de böyle devam ettirdi. Topu Alanyaspor'a bırakıp, orta sahada alanları kapatıp, Alanyaspor'u bu dar alanda kompakt bir şekilde bekledi. Ve burada hızlı çıkışlarla da pozisyon buldu. İlk devre golün haricinde 5 tane pozisyon üretti, bunun üçünü Onyekuru kaçırdı. Özellikle Alanya'nın sağ koridorunu Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Onyekuru ile iyi kullandılar. Buradan hem pozisyon ürettiler hem planladıkları gibi hızlı çıkışlarla da golü buldular. Bu direkt yapılan hücumlarda özellikle ilk yarı birçok pozisyon üretirken; ikinci yarı orta sahada Emre Kılınç ve Fernandes'in, ileride de hücumda da Arda ve Onyekuru'nun fiziksel olarak oyundan düşmesiyle topa fazla sahip olamadılar ve geri yaslandılar. Ve bu ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda rakibin pozisyon üretmesine neden oldu. Sarı-kırmızılılar, saha içerisinde bu 'gel-git' yaşadığı bölümlerde Alanyaspor'a net pozisyonlar da verdiler.

Sarı-kırmızılılar en büyük sıkıntıyı oyunun zaman zaman temposunu yükseltip zaman zaman da düşürdüğü dönemde yaşadı. Pas yaparak hem takımın dinlenmesi hem de oyunun soğumasını yapabilecek oyun aklı olmaması da bu olumsuz görüntünün en büyük etkeniydi. İkinci yarı 80'inci dakikaya yakın Fatih hoca hamleler yaptı. Bunu daha önce de yapabilirdi. Skora bağımsız, orada oyunun kontrolünü verebilirsin Alanya'ya, ama aynı zamanda çok da rahat pozisyon üretmeye başladı Güney ekibi, esas sıkıntı buydu. Yoksa doğru strateji uyguladıkları bir oyunda, çok fazla pozisyon vermeleri de sahadaki oyun planı ile çok örtüşmüyordu. İkinci yarıda yine Onyekuru ile başka olmak üzere kaçırılan 2 de pozisyon vardı. Böyle maçlarda mutlaka oyun içinde daha rahatlamak için ikinci golü bulmak gerekir. Alanyaspor, oyunun her dakikasında pozisyon üretme becerisine ve kalitesine sahip bir takım. Bazen şampiyonluk yarışında takımlar yeri geldiğinde topu rakibe bırakıp, böyle bir oyun tercihinde bulunabilir. Maçta topu alıp rahat rahat oynayan Alanyaspor, böyle zor bir deplasmandan üç puanı alan ise G.Saray oldu. Tabiki burada şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda 'hangisi' daha önemliydi? Böyle zor bir deplasmandan üç puan alıp İstanbul'a dönmek elbette!