O yöne gitmiyorsun

Fenerbahçe'nin bu sezon genelde topu rakibe bırakan, oyunu erteleyen, skora ve 3 puana odaklı görüntüsü vardı. Bu senede 5 maç kötü oynama hakkını büyük takımlar kullanır. Burada "Yalnızca 3 puan aldım" diye dile getirirsin. Ama ligde 25 maç oynayıp bunun 20'sini kötü oynayıp "Önemli olan yalnız 3 puan" diyemezsin. Sarı-lacivertlilerli oyuncular ne oynadıklarının farkında değiller. Oyunu dar alana yığan, topu Fenerbahçe'ye bırakan Göztepe'ye karşı hiçbir hazırlığı olmayan, oyun ve oyuncu topluluğu vardı. Fenerbahçe'nin bu sezon saha içinde 'yapamadıkları'



1 - Senkronize olamıyorlar.

2 - 1-0 geriye düştükleri maçta set hücumu yapamıyorlar.

3 - Saha içi birlik ve bütünlükleri yok.

4 - Herkes ben diye düşünüyor, biz diye düşünüp, ortak akıl üretme, coşku, mücadele, tutku, maçın skoruna ve gidişata isyan yok.

5 - Hücum organize değil, doğaçlama bir oyun var.

6 - Hücumu üzerine kurabileceği bir tane forvet oyuncusu yok.

7 - Birbirini tamamlayan olmadığı gibi, saha içinde Mesut ve Pelkas haricinde belirleyici oyuncu da yok. Mesut oynatan oyuncu, oynayan oyuncu değil. Ona saha içinde anahtar oyuncu olarak o konfor alanını yaratacak tabii ki hocası.

8 - Çoğu oyuncunun hem oynadığında hem de oyundan çıkarken saha içi ve saha dışı disiplinine uymadığı görülüyor. Bu da bir takım için de en tehlikeli unsurlardan biridir. Orada düzenden daha fazla düzensizlik hakimdir. Bu da oynanan oyunun saha dışından saha içine gelişindeki en sıkıntılı halidir.

9 - Takım olarak ve bireysel olarak sezon başından bu yana gelişemeyen oyuncular ve bunun beraberinde performansları geriye giden oyuncular çoğunlukta.

10- Kanat oyuncuları olmadığı halde, santrfor özellikli oyuncularla çizgi oyununda ısrar ediyor.. Saha içi dizilişleri sıkıntılı. Hücum oyuncularının üretkenliği sıkıntılı. Bu görüntüde bir de antrenörlük felsefesi ve esnekliği de görülmüyor. Erol Bulut'un kendi ezberlerinden çıkıp daha derinlemesine düşünerek bir an önce takımına hakim olması ve toparlaması gerekir. Göztepe'ye 3 puan kaybetmeleri tabii ki kötü ama geri kalan haftalarda ligi kaybetmemek adına hem saha içi hem de saha dışında radikal kararlar almalı. Bu değişime en başta kendinden başlamalı, bütün taşları tekrar yerli yerine oturtmalı. "Geriye dönüp bakarak vaktini boşa harcama, o yöne gitmiyorsun" Erol hocanın kalan haftalarda kulübü ve takımı adıma bir şeyler söylemesi için kendi öz eleştirisini ve takımına karşı da bunu acımasızca yapması gerek. Bu değişimi bir an önce hayata geçirmeli.