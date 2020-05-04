Felaket tellalı

Hırvat basınını tebrik ediyorum. İşlerini çok iyi biliyorlar. Bakın iyi yapıyorlar demiyorum. Çünkü mevzu habercilik değil. Pazarlama stratejisini ders niteliğinde gerçekleştiriyorlar. Balkanlar'ın genetiğinde zaten bu var. Tüm dünyaya oyuncu satmada uzmanlar. Şimdi de Bjelica'yı servis ediyorlar. Aklıma hemen Skibbe geldi. 2008 yılında Galatasaray'ı 5-1 yenen Leverkusen'in başında o vardı ve ertesi yıl Galatasaray'ın başına geçti. 2018'de Fenerbahçe'yi 4-1 yenen Zagreb takımının başında ise Bjelica vardı. Ve kaderin cilvesi olsa gerek; benzer senaryo... Yani diyeceğim o ki; Fener, Zagreb ile oynamasaydı veya o gün maçı kazansaydı bu zat-ı muhterem bugün yine gündemde olur muydu? Neyse fazla derinlere inip de kafa karıştırmayayım. Şimdi burada önemli olan nasıl bir yapılanma içinde olunacağı. İmkanlar ortada. Daha doğrusu imkansızlıklar desek pek de yanlış olmaz. Daralmaya gidileceği kesin. İlk iş, işe yaramazlardan kurtulmak olacak. Akabinde; Emre hangi görevde olursa olsun kulüp içinde kalıyor mu kalmıyor mu, bu netleştirilmeli. Çünkü hocayı da ona göre seçmek lazım. Eğer kalacaksa tabii ki bir yetkisi olacak ve her şeye de etkisi olmalı. Seçilecek hocadan gelecek veya gidecek oyuncaya kadar karar verici mevkide bulunmalı.

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Önümüzdeki günlerde yeni bir yaşam tarzı ile karşılaşma olasılığımız epey yüksek. Tüm sektörlerde yeni yapılanmalar olacağı kaçınılmaz. Finanssız hiçbir şey olmayacağına göre; futbolda da büyük farklılıklar bizi bekliyor. Sponsorlar ve rakamlar çok değişebilir. Batan veya çıkan firmalar olacak. Haliyle yeni isimler de türeyecek. Yani para el değiştirecek. Sahada oynanacak oyun ve oyuncular ise aynı. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. İyimser olabilecek en ufak bir örnek dahi göremiyorum. Sonuçta anlatmak istediğim; hiç tanımadığın yabancı bir antrenör ile yeni bir macera bana çok riskli geliyor. Artık bünyen bir kez daha kaybetmeyi kaldıramaz. Fazla uzaklara gitmeye gerek yok. Gözümüzün önünde olan; huyunu, suyunu bildiğimiz kendi değerlerimize bakalım öncelikle. Aykut hocaya kapılar çok önceden kapatıldı. Aslında bu dönemi atlatmak için idealdi.

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