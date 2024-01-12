Bülent Uygun’un ‘delikanlı’ hakemleri!

Galatasaray'ın kaçırdığı galibiyetin sorumlusu kritik karşılaşmalarda oyunu yeterince okuyamayan Okan Buruk'tur. Mesleğe yeni başlamış bir teknik adam bile oyundan en erken Zaha'yı alırdı. Arkadaşlarına yardım etmeyen, topu kaptırınca rakibi kovalamayan, sorumsuz Zaha'yı 83 dakika oyunda tutmak ihanetti. Mertens'i çıkarmak dengeyi bozdu. Hâlâ niçin alındığını bilmediğim ve 10. maçında da 0 gol 0 asiste imza atan, güçsüz, ayakta duramayan Halil, bırakın sahada kalmayı ilk 11'de bile olmamalıydı. Zaha-Halil ikilisinin yerine keşke genç Eyüp ile Baran görev yapsaydı inanın çok koşup mücadele ederlerdi.

Eyüp'ün kornerler ve duran toplarda yapacağı ortalar Sivas kalesinde pozisyon yaratırdı. Büyük hoca, büyük kararlar alarak olunur. Skor 1-1'e geldikten sonra Okan hocanın Eyüp ile Baran'ı oyuna alması, kadroda tercihinde yanlış yaptığının belgesiydi. Konya maçının iyilerinden Ndombele'yi kulübede oturtmak, oyuna geç sokmak Okan Buruk'un zafiyetiydi. Kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu kendisiyle yüzleşsin. Ezbere vuruşlar yapacağına akıllı vuruşlar yapmayı öğrensin. Maçtan önce 'delikanlı, cesur ve yürekli adaletli bir hakem istiyoruz' diyen Sivasspor'un felsefeci hocası Bülent Uygun'un herhalde ağzı kulaklarındadır.

Zorbay Küçük ile VAR'daki Alper Ulusoy, kasap gibiydiler. Fernandes'in atılmasını, Abdülkadir'in topa elle yön vermesini geçiyorum. Camara'nın Halil'e attığı tekme tartışmasız penaltıydı! Şimdi Bülent Uygun, bu iki 'delikanlı!' hakemi Sivas köftesi yedirdikten sonra uğurlasın!