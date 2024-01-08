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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

08 Ocak 2024 | Pazartesi

Prekazi gelsin!

Galatasaray yönetimi Cevad Prekazi'yi bir an önce Florya'ya getirsin, Kerem'e ve Barış'a topa nasıl vurulur, pas nasıl verilir, top nasıl kontrol edilir, orta ne şekilde açılır derslerini verdirtsin. Eğer Kerem Aktürkoğlu'nun vuruş becerisi olsaydı gündüz maçında 4 gol atan Cengiz Ünder'e nazire yapıp kendisi de 4 net gol atardı. Galatasaray'da ve Milli takımda oynayan bir oyuncu gözü kapalı atacağı golleri bence kaçırmamalı. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'ın en etkisiz oyuncusu konumunda Barış Alper Yılmaz vardı. Çünkü inanılmaz pas hataları, top kayıpları yaptı. Bu iki oyuncu altını çiziyorum Prekazi'den bireysel idman konusunda ders almalı. 18 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş'la sahaya çıkan Konyaspor'u alkışlıyorum. Mütevazi kadrolarıyla Galatasaray'a müthiş kafa tuttular.

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Galatasaray yönetimi transferleri bir daha gözden geçirmeli çünkü bazı oyuncular sarı-kırmızılıların geleceğinde yer almamalı. Zaha attığı gole çok sevindi, Kaan Ayhan'ın vuruşunda kaleciden gelen topu ağlara takipçiliği ile gönderdi. Üstelik atağı da başlattı. Ama maç boyunca hem vurdumduymazdı hem de Mertens, Ndomdele, Barış Alper gibi oyuncuları sürekli azarladı. Zaha'nın bu davranışını doğru bulmuyorum. Okan Buruk kendisiyle konuşmalı çünkü attığı gole kadar sahada varlığı ile yokluğu belli değildi. Konyaspor'u, Konya'nın plaka numarasını taşıyan Abdülkerim'in attığı iki gol tüketti. Nelsson'la birlikte uyumlu oynadılar. En az 2-3 kurtarış yapan Muslera kalesinde devleşirken savunmanın arkasına sarkan topları bir libero gibi takip edip tehlikeye dönüşmeden önledi. Kaan Ayhan'ı Galatasaray için bir şans olarak görüyorum. Sağ bek, ön libero ve stoper oynuyor ayağındaki bütün topları olumlu kullandı, hata yapmadı. Bayern Münih'den alınan Eyüp Aydın'ın sol ayağını ve topa vuruş şeklini çok beğendim belli ki Alman kültürü ile yoğurulmuş Okan hoca Eyüp'ün daha fazla süre almasını sağlamalı.

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Etiketler :
Galatasaray, Muslera, Ndomdele, Eyüp Aydın, Bayern Münih, Okan Buruk, Deniz Ertaş, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Konyaspor, Kaan Ayhan, Mertens, Nelsson

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