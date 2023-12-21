Heyecandan uzak

Galatasaray'ın bu sezon ecel terleri dökerek kazandığı tek maç. Vurdumduymaz, laubali, coşkusu düşük, heyecandan uzak bir Galatasaray izledik. Bana kimse bu kötü oyunun açıklamasını "Galatasaraylı oyuncuların aklı derbide" diyerek inandıramaz.

Karagümrük kalecisi Emre Bilgin'in asistiyle Kerem'in attığı gol akıl doluydu.

Galatasaray'da elle tutulacak 4 tane oyuncu vardı. 1- kaleci Günay; muhteşem oynadı. Geriden oyunu akıllı başlattı. Pozisyonlara hep hazırdı. Karagümrük'ün 3 net gollük vuruşunu çıkardı.

2- kaptan olarak sahaya çıkan Kerem; Müthiş çalıştı. Ve şahane bir gol attı. Ancak Kerem gol vuruşlarını geliştirmeli. 3- Torreira standardının altına düşmedi. Ayağa iyi pas yapan rakipten fazlasıyla top çaldı.

4- Boey; Sahaya müthiş bir enerji koydu. İkili mücadelelerde kart görmemek için dikkatli davrandı.

İcardi oynamıyor gibi görünüyor ama kenarlardan istediği ortaları alamıyor. Bu yüzden orta alana gelip arkadaşlarına pas dağıtmak zorunda kalıyor.

H H H

Okan Buruk da maalesef oyunu iyi okuyamadı. Değişikliklerde geç kaldı. Geçen sezon şampiyonlukta Okan hocayı zirveye çıkran en büyük olay derbilerde Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol ve galibiyetler. Kendisine önerim Barış'ı Fenerbahçe maçında sol bek oynatırsa basit düşünmesi ve ayağında topu gevelememesi için uyarması gerekiyor.