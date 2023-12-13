Keçiboynuzu tadında katkı!

Gurbetçilerimizin Bayern Münih kulübüne yönelik başlattığı yoğun tepkilerden sonra Alman Kulübü Manchester'de adam gibi oynamak zorunda kaldı, Tuchel adam gibi kadro çıkardı ve Bayern, Manchester'ı yenerek hem ayıbını örttü, hem de Galatasaray'ı UEFA Kupası'na taşıdı. Okan Buruk kağıt üzerinde dengeli bir kadroyu Kopenhag önüne sürdü. İlk yarı baskılı bir oyun sergileyen Galatasaraylı oyuncular final noktalarında etkili paslar kullanmadığı gibi kanatlardan tehlike yaratacak ortaları yapamadı. Özellikle Boey ile Tete hızlı hücumlarda nedense orta yapmak yerine pas yapmayı tercih ettiler. Sanchez savunmayı toparlarken Kaan orta alanda Lucas ile rakibi karşılamada ve ikili mücadele kazanmakta başarılıydı. Galatasaray kaybetmesine rağmen müthiş baskılı oynadı ama gol yollarında beceriksiz kaldı ve son 15 dakikada adeta etten duvar ören Kopenhag savunmasını geçemedi.

Devler Ligi için kurulan kadrodan Galatasaray maalesef "Keçiboynuzu" tadında katkı aldı. Her zaman söylerim; alacağın oyuncu tüccar zihniyetli olmayacak, geldiği kulübe aidiyet duygusuyla bağlı olacak. Ben Zaha kadar takımdan kopuk, vurdum duymaz, kaçak güreşen ve canı istediğinde saman alevine benzeyen futbol oynayan bir futbolcu görmedim. Okan Hoca Zaha'ya bu kadar tolerans tanıyacağına bu şansı Bakambu'ya verseydi. Bakambu sadece golü kovalamadı, rakibe de baskı yaptı. Okan Hoca ayrıca Kerem'in yerini Zaha uğruna bozmamalıydı. Avrupa'ya devam etmek Galatasaraylı oyuncular ve camia için motivasyon olacaktır. Galatasaray Kopehnag'da devler ligine veda etti ama Perken'de kazandığı UEFA Kupası'na devam etme hakkını elde etti. Bu arada maçın hakemi İtalyan Orsato adil bir maç yönetti.