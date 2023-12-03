Formül değişir

Allah fukarayı sevindirmek işin önce eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş. Okan Buruk'un kadro tercihleri de bu söze benziyor. Okan hoca önce hatalı on biri sahaya sürüyor, sonra da doğru hamlelerle kazanıyor. Nasıl mı? 1-Tete ile Ziyech solda kol kola oynadılar ve hiç verimli olmadılar. Tete bir pozisyonda Ziyech'in akıllı pasını mundar etti ve ayağındaki topu önde Kerem'e arkada bomboş İcardi'ye pas yapmayıp egoistçe kendi vurup golü kaçırdı. Okan hoca ne yaptı? İkinci yarı Tete'yi çıkarıp Barış'ı aldı ve ilk yarı kalesinin önüne otobüs çeken Pendik savunmasını deparlarıyla dağıttı. Tete çıkınca Ziyech rahatladı ve kritik kilit paslar attı. Ziyech'in kaleci Erdem'i çaresiz bırakan müthiş golünü kimse anlamadı!

2-Kazımcan'dan asla sol bek olmaz.

Top kontrolü zayıf, pas yeteneği kısıtlı, ayağına gelen topu hemen geriye veriyor. İkili mücadeleleri kazanamıyor çünkü fizik gücü yetersiz. Orta yapamıyor. Ayrıca yere yatmaya bayılıyor. Okan hoca doğru yaptı, Kazımcan'ı çıkardı ve Mertens'i aldı. Mertens iddia ediyorum, Galatasaray'ın oyun aklı. Belçikalı yıldız rakibe kendini unutturacak pozisyonlar alıyor. Ezbere pas atmıyor ve mükemmel çevre kontrolü yapıyor. Bakambu'nun takipçilikle attığı kafa golü öncesi attığı şut sert ve isabetliydi. 3-Oliveria oyuna sonradan girdiğinde etkili oluyor. İlk on birde başladığında tutukluk yapıyor, kolay top kaybediyor, ortalarında isabeti tutturamıyor. Okan hocanın Oliveria'yı çıkarıp ikinci forvet olarak Bakambu'yu oyuna alması Galatasaray'a galibiyet yolunu açtı. Okan hoca, Bakambu-İcardi formülünü düşünebilir. Çünkü İcardi tek kaldığında iki kişi tarafından marke ediliyor.