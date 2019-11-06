Ömer sürprizi

Rize karşısında yedek-as karışımı bir kadro sahaya sürdü. Feghouli, Belhanda, Nzonzi gibi isimleri yedek bıraktı.

Real Madrid karşısında nasıl bir kadro bekliyorsunuz?

Rize maçı öncesi Fatih Terim, dinlendirdiği oyuncularla ilgili şu yorumu yapmıştı: "Çarşamba- Pazar maçlarına bakarsak bazı arkadaşlarımızın 4 günde eski haline dönemediğini gördük." Real Madrid maçında Terim'in Feghouli-Nzonzi-Belhanda üçlüsünü sahaya süreceğini düşünüyorum. En büyük sürprizinin Ömer Bayram olacağına inanıyorum.

Ömer, Rize maçında tribünlerin bile alkışını alan mükemmel bir mücadele ortaya koydu. 'En çok top kapan, en çok ikili mücadele kazanan, en çok adam eksilten' isimdi. Ömer'in ilk 11'de yer alması Galatasaray'a enerjik bir yapı kazandırabileceği gibi takım arkadaşlarının da daha fazla mücadele etmesini sağlayacaktır.

Ömer'in oynaması Nzonzi'yi de rahatlatacaktır. Fransız oyuncu, bazı pozisyonlarda rakibe müdahale etmek konusunda çok ağır kalıyor.

Ömer, Nzonzi'nin zaaflarını çabukluğu ile giderebilir. Terim, Belhanda-Feghouli ikilisini kenarda oturtup Seri-Ömer Bayram ikilisini de oynatabilir.

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* Galatasaray'dan nasıl bir futbol bekliyorsunuz?

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki kompakt futbol anlayışını Bernabeu'ya da taşımalıdır. PSG ve Real Madrid gibi takımlara karşı, geniş alan vermemek gerekir.

Çünkü iki pahalı takımın da topla dikine gidebilen çok hızlı oyuncuları var. Hazard ile Benzema kale önünde çok çabuk paslaşıyorlar.

Galatasaray savunması, dikkatini bu iki oyuncuya vermelidir ama 18 yayına kesilen toplara mutlaka önlem almalıdır. Toni Kroos, gol vuruşunu bu şekilde yapmıştı.

Babel ve Andone'un önde yapacağı baskılar Real savunmasının rahat top kullanmasını engeller ve Galatasaray'ın da ilk maçtaki gibi pozisyonlar bulmasını sağlar.