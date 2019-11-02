Kalite yoktu

Galatasaray hala iyi oynamıyor. Taraftarlar "Bu takım maçı kazanır" rahatlığını yaşamıyor. Rize maçının kadrosu koşan ve mücadele eden oyunculardan kuruluydu. Kadroya bakıp ortaya çıkan Galatasaray fotoğrafını şöyle yorumlarım:

1-Koşu performansları ve mücadele yapıları yüksek oyuncularla iyi oyun adına kaliteyi tutturamıyorsun.

2-Pas kalitesi ve oyun aklı yüksek oyuncularla da topa hakim oluyorsun ama yeterince koşamadığın için rakip pes etmiyor.

Galatasaray'ın keyif vermeyen oyununun temelinde kadro istikrarsızlığı yatıyor. Kadro olarak ezbere sayacağımız bir 11'i henüz göremedik. Terim kaliteli oyuncuları, koşar ve mücadele eder kıvamına getiremezse tatsız-tutsuz bir takım izlemeye devam ederiz. Terim'in ifadesiyle ligin yüzde 25'lik kısmını iyi oynamayan G.Saray devre arasına kalan bölümünde iyi oyun anlayışını geliştiremezse zirveden uzak kalabilir.

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Disiplinden taviz vermeyen Terim'in ilk 45'te bırakın koşmayı yürümeye bile mecali olmayan Emre Mor'a tahammül etmesi beni şaşırttı. Tanıdığım Terim daha devre bitmeden Emre'yi alırdı. Emre 10 kişi oynattı, güçsüzlükten dolayı kendini yere atıp faul almaya çalıştı. Basit oynamıyor, şov yapmaya çalışıyor.

Orta alana direnç katan Ömer hücuma da çok katkı sağladı.

Lemina yüksek tekniğiyle hücumları hazırladı. Babel nihayet takım oyununa destek verdi ve savunmaya da yardıma geldi.

Rize maçı tabela açısından önemliydi. Kaybedilecek 2 puan ciddi kriz yaratırdı. Koşan ve mücadele eden yapısı ile ön plana çıkan Terim'in oyuncuları Rize'nin de yardımıyla 3 puanı alıp Madrid maçı öncesi rahatladı. Lemina-Seri ikilisi topu iyi kullandı.

Madrid'de Ömer oynamalı.