Şifre Real maçı

Galatasaray, PSG ve Real Madrid maçlarındaki ortaya koyduğu futbolu, Vodafone’a taşırsa derbide Beşiktaş’a karşı çok ciddi bir üstünlük kurar.

Real Madrid karşısında girilen pozisyonlar vardı ama rakip 26 şut çekti.

Derbi bol pozisyonlu mu olur, yoksa kısır mı geçer?

G.Saray, PSG ve R.Madrid maçlarındaki ortaya koyduğu futbolu, Vodafone'a taşırsa derbide Beşiktaş'a karşı ciddi bir üstünlük kurar.

G.Saraylı futbolcuları lig ve Avrupa kulvarında oynadıkları oyunlara göre değerlendirirsek, "maç seçiyorlar" yorumunu yaparım.

Andone hem G.Saray'a hem de hücum bölgesinde oynayan oyunculara hareket alanı kazandırdı.

Rumen golcünün ön bölgede yaptığı pres rakip savunmaların dengesini bozduğu gibi oyun kurmalarını da engelliyor. Derbide Andone Terim'in en önemli silahı olur.

-Süper Lig'in en pahalı oyuncusu 18 milyon euro'luk Seri, bekleneni veremedi. Bu bir uyum süreci mi yoksa başka sorunlar mı var?

Bu sorunun cevabını Seri verebilir.

Ya takım arkadaşlarıyla uyum sağlayamıyor, ya da İstanbul'da olmaktan mutlu değil. Seri'nin kalitesinin henüz G.Saray'a tam yansıdığını söyleyemem.

Ayrıca müthiş yetenek Lemina'nın da hala sahne almaması kafalarda soru işareti yaratıyor.

Zaten Seri-Lemina ikilisi kalitelerini gösterebilseydi G.Saray oyun anlamında zafiyet yaşamazdı. Fatih Terim'in bu iki oyuncunun toparlanmaları adına özel çaba sarf etmesi gerekiyor.

-Sezon başından bu yana Muslera ve Nzonzi eleştirilmeyen iki isim. Diğer futbolcular bu seviyeye ne zaman çıkacak?

G.Saraylılar yatıp kalkıp Muslera gibi bir kaleciye sahip oldukları için şükretsinler. Uruguaylı yıldız eldiven, uzak mesafeli bir seyahatten maç günü bile gelse çıkıp oynuyor ve asla mazeretlere sığınmıyor.

Muslera'nın istikrarı G.Saray'ı ayakta tutuyor. Keşke diğer yabancı ve yerli oyuncular Muslera'yı örnek alabilseler.

N'Zonzi; görev adamı, asla bir Fernando ayarında değil. Fransız oyuncu mükemmel bir profesyonel olduğu için her maç oyun anlamında standartını koruyor. Ancak ekstra işler yapmıyor. Fernando, gol atar, gol attırır ve oyunu yönlendirirdi.

N'Zonzi'nin böyle bir özelliği yok. Sadece çok çalışıyor ve iyi mücadele ediyor. Ve bu yüzden de alkışı alıyor.

-Galatasaray'ın derbiyi kaybetmesi ne gibi sonuçlar doğurur?

Beraberlik iki takıma da yarar mı?

Braga maçından sonra eksik oyuncuları mazeret olarak gösteren Abdullah Avcı'ya derbi beraberliği ilaç olur. Fatih Terim ve G.Saray için beraberlik sadece haftayı kurtarmak anlamına gelir.

Beşiktaş kaybederse Başkan Ahmet Nur Çebi, Avcı'nın arkasında durmaz ve "gereğini yap" der.

Terim, kaybederse eleştirilir ancak son iki şampiyonluğun mimarı olduğu için güçlü kredisiyle ayakta kalır.

FALCAO, RİZESPOR MAÇINDA SAHADA

Falcao sahada tek başına idman yapıyor. Yılan hikayesine dönen bu olay ne zaman çözüme kavuşacak?

Falcao, gelecek haftaki Rizespor maçıyla birlikte oynamaya başlar.

Neden? Falcao aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle Madrid'deki doktoruna gidip tedavi oldu ve kendisine üç haftalık süreyi kapsayan iğne tedavisi yapıldı. Falcao'nun bu süresi haftasonu bitiyor. Kolombiyalı golcü Florya'da düz koşuları yapmayı bırakıp, takımla birlikte çalışacak ve şut atmaya da başlayacak.

DERBİ BELHANDA'YA FIRSAT

Belhanda özür diledi ama taraftarların pek affetmeye niyeti yok gibi. Faslı futbolcu, derbide oynamalı mı?

Belhanda'nın taraftardan özür dilemesi yaptığı hatanın bilincinde olduğunun göstergesidir. Galatasaray taraftarı iyi oynadığı dönemde Belhanda'yı tribünlere çağırıp üçlü çektirmişti.

Belhanda'nın yaptıkları çok çirkin. Ama özür dilemesi de erdemliliktir.

Adrenalinin yüksek olduğu anlarda bazı oyuncular sakin kalamayabilir.

Belhanda da öfke kontrolü olmayan bir oyuncu.

Fatih Terim'in derbide Belhanda'yı kullanacağını düşünüyorum. Ayrıca Faslı yıldız özrünü pekiştirmek adına derbinin yıldızı olmak için müthiş bir performans sergileyebilir. Eğer Belhanda derbideki şansını fırsata çeviremezse kendisini bitirir.