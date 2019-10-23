Kadro yetersiz – Levent Tüzemen – Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Levent Tüzemen Kadro yetersiz

Kadro yetersiz

gibi bir takıma karşı bir yarıda 4 tane net pozisyona girip gol atamıyorsan ağlamayacaksın.
, Brugge ve maçlarında bulamadığı gol pozisyonlarını Real Madrid'e karşı yakaladı ve cömertçe harcadı.
Real Madrid güç kaybı yaşamış ama Zidane ile alıştığı pas oyunundan maç boyu hiç vazgeçmedi. Real'in tüm ataklarında Galatasaraylı oyuncuların yaptığı pas hataları başrolü oynadı. Hazard, Benzema, Rodrygo ve Kroos gibi top tekniği yüksek oyunculara Terim'in dediği gibi konfor alanında adım attırmayacaksın. Seri'nin top kaybı sonrası Hazard-Benzema ikilisinin geliştirdiği pozisyonu Kroos gole dönüştürdü.

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Ayrıca Galatasaraylı oyuncuların top rakibe geçtikten sonra hızla kendi alanlarına gömülmeleri Real Madrid'e "Bizim üzerimize gelin, atak yapın" davetiyesi oldu.
Oyunun bir bölümünde Galatasaraylı oyuncular, rakibe baskı yaptılar ve çoğu kez de topları kazandılar. Ama doğru kullanamadılar.
'in 3-5-2'den vazgeçip Donk'un yerine Feghouli'yi alması Galatasaray'ın daha fazla adamla hücuma çıkmasını sağladı ama Benzema ve Eden Hazard konforlu alanda çok fazla top kullandı ve pozisyon buldu.
Galatasaray'ın kadrosunun Şampiyonlar Ligi'nde üretkenlik anlamında yeterli olmadığını gördük.
Bundan sonra yarış Brugge ile Avrupa'ya devam etmek adına olacaktır.
Galatasaraylı oyuncular Real'e karşı sergiledikleri mücadeleyi lige taşırlarsa zirve yarışı konusunda sıkıntı yaşamazlar.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 23 Ekim 2019, Çarşamba
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