İkisi için de zor

Bu maçın neticesinde hangi takım ne kazanır ne kaybeder ona bakmak lazım... Fenerbahçe pek bir şey kaybetmez. Zaten düşmemeye oynadığı için. Takım zaten toparlanma sürecinde fazla kaybı olmaz. Ama şampiyonluk kovalayan Beşiktaş'ın zararı büyük olur. Kaybederse Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı azalır, morali bozulur. Yani siyah-beyazlıların riski daha fazla. Maça Fener'den Dirar ve Isla gibi isimler damga vurabilir. Bu futbolcular yüksek tempoda oynuyorlar. Beşiktaş'ın buna tedbir alması lazım. Quaresma durdurma işini yapabilir mi? Zor. O tempoya uyamaz.



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Caner-Adriano ikilisi Beşiktaş'ın sol kanadını kapatabilir. Beşiktaş orta sahada Ljajic'in yokluğunu nasıl dolduracak onu göreceğiz. Fenerbahçe'de ise orta sahada Zajc oynarsa avatajlı olur. Jailson- Topal-Zajc üçlüsü sarı-lacivertlilerin ideal orta sahası olur. İki takımın hücum güçleri ise birbirine yakın. Beşiktaş'ın Burak Yılmaz artısı var. Savunmada ise Fener'in savunması sıkıntılı; stoperler Sadık-Skrtel hata yapıyor. Beşiktaş seyirci motivasyonu açısından da üstün. Ama sonuçta iki takım için de kolay maç olmayacak.