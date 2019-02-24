İkisi için de zor – Güvenç Kurtar – Fotomaç
24 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Güvenç Kurtar İkisi için de zor

İkisi için de zor

Bu maçın neticesinde hangi takım ne kazanır ne kaybeder ona bakmak lazım... pek bir şey kaybetmez. Zaten düşmemeye oynadığı için. Takım zaten toparlanma sürecinde fazla kaybı olmaz. Ama şampiyonluk kovalayan 'ın zararı büyük olur. Kaybederse Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı azalır, morali bozulur. Yani siyah-beyazlıların riski daha fazla. Maça Fener'den Dirar ve Isla gibi isimler damga vurabilir. Bu futbolcular yüksek tempoda oynuyorlar. Beşiktaş'ın buna tedbir alması lazım. Quaresma durdurma işini yapabilir mi? Zor. O tempoya uyamaz.

* * *
Caner-Adriano ikilisi Beşiktaş'ın sol kanadını kapatabilir. Beşiktaş orta sahada Ljajic'in yokluğunu nasıl dolduracak onu göreceğiz. Fenerbahçe'de ise orta sahada Zajc oynarsa avatajlı olur. Jailson- Topal-Zajc üçlüsü sarı-lacivertlilerin ideal orta sahası olur. İki takımın hücum güçleri ise birbirine yakın. Beşiktaş'ın artısı var. Savunmada ise Fener'in savunması sıkıntılı; stoperler Sadık-Skrtel hata yapıyor. Beşiktaş seyirci motivasyonu açısından da üstün. Ama sonuçta iki takım için de kolay maç olmayacak.

  • Güvenç Kurtar Güvenç Kurtar
    1. 24 Şubat 2019, Pazar
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Güvenç Kurtar - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN