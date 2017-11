Üç altın puan aldılar

Trabzonspor, Sivas gibi zorlu bir deplasmanı Burak ve Okay'ın golleriyle aşmasını bildi. İki takımı da kutlamak lazım.

Soğuk havaya rağmen atak, tempolu, pozisyonu çok olan bir futbol izlettirdiler bize.

Trabzonspor'da Olcay'ın, Sivas'ta da Bifoma'nın cezaları nedeniyle olmaması iki takım için de kayıptı.

Sivasspor ilk yarı soldan Ziya ve Emre ile Karadeniz ekibinin kalesinde pozisyon aradı.

Burak bir kez daha istatikleri yanıltmadı. 14 kez Sivas'a karşı oynayan 32 yaşındaki forvet 12 gol atmıştı. Dün de ilk gol ondan geldi.

Castillo'nun mükemmel pasıyla orta sahada çizgi halinde yakalanan Sivas savunmasını aşan Burak, Trabzonspor'u öne geçiren isim oldu.

Golden sonra Sivas çok baskılı oynadı.

Orta sahada N'Dinga, Hakan ve Rybalka üçlüsü Fırtına'nın orta sahası Okay, Yusuf ve Onazi'ye nazaran daha mücadeleci ve daha çok koşunca ev sahibi takım daha tehlikeli pozisyonlar bulmaya başladı.

Nitekim 32. dakikada rakipten seken topu iyi kullanan Muhammet Demir skoru eşitledi.

İlginçtir Trabzonspor'dan gelen Muhammet Demir, Sivas forması ile ilk golünü eski takımına karşı attı.



?Çalımbay farkı

İkinci yarıya Rıza Çalımbay, Onazi'nin yerine Kucka'yı sahaya sürdü. Kucka ortaya geçti, tehlikeli ataklar geliştiren Ziya'yı durmak için Yusuf'a sağ tarafa çekerek oyuna sihirli bir dokunuş yaptı.

Ancak yine de Ziya ve Emre ikilisi o bölgeden çok geldi.

Castillo çok süratli oyuncu ama iki yönlü oynayamıyor. Geri dönüşleri eksik. Hücumda iyi ama savunmada zayıf kalıyor.

Dün Yusuf Yazıcı iyi gününde değildi. N'Doye onun aksine çok istekliydi ve çok çalıştı.

Kucka'nın kadroya girmesi Trabzonspor için çok büyük bir kazanç oldu.

Maç böyle giderken ve Sivas'ın baskıları varken 83'te Kucka'nın direkten dönen topuyla devam eden atakta N'Doye'un ortasına iyi yükselen Okay, Trabzonspor'un Sivas deplasmanından 3 altın puanla ayrılmasını sağladı.