Defans farkı

Önce Trabzonspor'dan başlayalım... Bordo-mavilillerin 2 oyuncusu sakatlık geçirdi. Mustafa ve Onazi'nin oyundan alınması Rıza hocanın kafasındaki değişiklikleri yapmasını engelledi. Sosa girdikten sonra Trabzonspor orta saha top yapmaya başladı ama neticede hücumda etkili değildi. Savunmada ise Uğur, Durica ve Onur'un performansı gayet iyiydi. Bu isimlerin aksine Castillo ile Bero ise sahada yok gibiydi. Onazi'nin sakatlığının bir başka negatif tarafı da orta sahayı tutan kişinin alınması oldu. Şu an Trabzonspor'da golcü yok; dün de bunun eksikliğini çektiler. Burak ve bilhassa Olcay'ı çok aradılar. Rodallega'nın olmaması da çabası; tam 3 önemli isim... Bunlara bir de Kucka'yı ekleyin. Sakat ve cezalılar dönünce Trabzonspor daha iyi olur. Zaten şu anda Fırtına'nın istenen temposu yok. Evet mücadele var ama o da bir yere kadar. Yüzde 100 savaşamıyorlar ancak yüzde 70 civarında diyebiliriz.



Ekip oyununda iyiler

Kayserispor'a gelirsek... Maçın genelinde hakim olan taraftı. Onlar sürekli hücum ederken Trabzon kaleye 3-4 kez zor gitti. Rakibe fazla net pozisyo vermediler. Sarı-kırmızılı takımın sağ beki Lopes, bana göre müthiş bir oyuncu. Büyük takımlarda rahatlıkla oynayabilir. Karşısında oynayan Castillo, Lopes'e karşı zayıf kaldı; ne hücumda ne savunmada baş edemedi. Atilla ile Mendes de Trabzon'un sol tarafını oldukça zorladı. Orta sahada da Badji çok iyiydi. Buna karşılık Umut etkisizdi. Sonra giren Asamoah Gyan da iyiydi ama 2 gol kaçırdı. Bu Kayserispor'un üst sıralara yer alması gayet normal, çünkü çok iyi futbolculardan kurulu. Ve ekip oyununu iyi oynuyarlar. Dün de çok iyi ve baskılıydılar. Neticede mücadele Kayseri'nin üstünlüğü ile geçti. Trabzonspor'a 2 puan kaybetti değil, 1 puan kazandı demek daha doğru olur. Ev sahibi ekip maçın mutlak hakimi idi ve 3 puanı kaçıran taraf oldu.