Ambalaj!

Kim ne derse desin, Fenerbahçe'de Ali Koç'un yokluğunun yan etkilerini iki maçtır izliyoruz. Bu takımın 10 kişilik Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesinin de Dinamo Zagreb'den 3 gol yemesinin de akıl almaz yanları varsa, futbolcularla birlikte bir teknik adam travması yaşandığının da belgesidir. Ama kadro ne kadar yanlış dizilirse dizilsin, Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb gibi bir takımdan 3 gol yemeye hakkı yok!



Futbolun meselesi para değil yürek!

Sahada kaybetmek önemli değil ama ruhunu kaybetmek var ya onun tedavisi yok. O yüzden yarayı yeniden kaşıyıp kanatmak ve takımın içinde ne kadar ruhsuz varsa söküp atmak lazım. Ama bunu yapmak için öncelikle okkalı bir yürek lazım!



Eski yıllarda en çok gülle bülbülün aşkını anlatırdı şarkılar. "Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle." Bir bülbülün bütün hayatını gülün etrafında harcadığı sanılır. Hayır!

Bülbüller yılda 3500 kilometre yolculuk yaparlar. Yıllardır güllere şakıdıkları o harika bestelerin bedelini böyle öderler. Futbolcular ve teknik adamlar aldıklarının karşılığını ödemekle yükümlü hissetmiyor kendilerini. O yüzden futbol ruhunu zenginleştirmedikçe her birinin ödeyeceği bedel hazırdır!

Görüyoruz ki bu ülkede her şeyin anlamı değişti, futbolun da. Adalete ve zarafete o kadar çok borçları oldukları halde yanlışların suçunu kendilerinde aramayanlar trollere sığındı. Suçluyu korumak gibi bir onursuzluk gazetecilik mesleğinde mevcut değildi. Ama niceleri paranın karşısında eğildikçe eğildi.



Hakemler hala adam kayırıyor, takım ayırıyor. Eve giren hırsızla, emekleri çalan hakem arasındaki farkı anlatır mısınız? Bavuldan çıkan insan cesediyle, cepten çıkan haksız kartlar arasındaki yakınlığı aktarabilir misiniz peki? Bir doktorun hastanın karnında unuttuğu makasla, bir hakemin "kolladıkları" futbolcular için cebinde tuttukları kartlar, aynı kapıya çıkmaz mı? Peki koca ülkeden mesleğinin erbabı insanlar niye bu kadar az çıkar?



Geçmiş zamanda pencere önündeki saksılara bile sevda ekilirdi, şimdiki zaman nifak tohumu. Geçmiş zamanda zarflar dille kapatılacak kadar hijyenikti, şimdiki zaman teknolojiyle insanın hayatını karartacak kadar kirli. Geçmiş zamanda parası olanlar parası olmayanları en fazla küçük görürdü, şimdiki zamanda parası olanlar her şeyin ahlakını bozuyor. O yüzden geçmiş zamanda kan aranıyor anonslarına koşarak giden insanlara karşılık şimdiki zaman kansızlıktan ölüyor.



Varlık içinde yaşarken bile insanların ekmeğine göz dikenlerle, yokluk içindeyken bile kendisine uzatılan ekmeği reddedenler arasında insanlık farkı vardır. Bunlar haysiyetli insanlığın eşsiz halleridir. O insanlar ne yöneticilerden beslenir ne kara para kasası olanların kapısında bekler. O yüzden iki çocuğun aralarında yaptığı konuşmayı sizlere aktarmalıyım.

"Benim babam başkalarını düşündüğü için suçlu sayıldı, senin baban kendinden başkasını düşünmediği için paraya boğuldu!" H H H

Paranın egemenliğine giren futbolumuzda ihtimaldir ki bu sezon da kargaşanın kralını izleriz. Sudan sebeplerle bile gözyaşı şişelerinin ambalajında patlama yaşanır, yapılan transferler harcanan paralar bahane olarak gösterilir ve bütün değerler yakılır yıkılır. Avrupa takımlarının karşısına nasıl çıkılır, sorgulamaya gerek bile yok!