Güzel insanlar

Bir teknik adamın etiketli olmasıyla "adam olması" arasındaki kalite farkını ve kulüplere yüklediği bilançoyu kimse hesaplamaz. Nasılsa borçlar bizim. Nasılsa zorbaların, dolandırıcı kabadayıların bu ülkede modası geçmeyecek! Ama güzel insanlar futbolun karanlık yüzüne ışık tutarken çocuklarımız adına umutlanıyorum. Çünkü futbola asalet katan değerler o güzel insanların verdiği emeklerle şekilleniyor.

Teknik adamlık bir sanattır. Hem üretim hem duruş farkına mahsuben Abdullah Avcı gibileri de "sanatçı" olarak anılır. Ondaki insanlık kalitesi ve duruş farkı bunları fazlasıyla hak ederken biliriz ki onurlu apoletler boşuna kazanılmaz. Her zaman söylüyorum "Abdullah Avcı Türk futboluna verilmiş bir ödüldür." Ayrıca, kuyusunu kazanların yüzünü o kuyudan çıkardığı suyla yıkatan ve boyalarını akıtan adamdır. Başarısı da yadsınamaz!

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta kazandığı şampiyonluk kadrosunu hatırlayın. Ne kaliteli isimler vardı elinde ne yedek oyuncu zenginliği. Onun kazandırdığı şampiyonluk hangi dile çevrilse değer bulur. Hiçbir zaman zorbalığa soyunmadı, ağzını bozmadı. Onun ruhundaki emekçilik şartı da hiçbir zaman geçerliliğini yitirmedi. Volkan Demirel depremde yerle bir olan şehirdeki çaresizliği sahiplenirken bir kez olsun sızlanmadı, saha kenarındaki duruşuyla örnek oldu. Ruhları hasta olanlara ibret olsun diye biz buna "hayat ustalığı" dedik! Her gittiği takıma başkalık kazandıran İlhan Palut benim belleğimde "hem usta hem terbiyeli" bir teknik adam olarak futbol sahnesinde dimdik ayakta duruyor. Ömer Erdoğan'daki zarafetin milyon dolarlık transferle caka satan teknik adamlarda göremediğimiz duruşla ilgisi yoksa, sportmen insanların kalbinde Ömer Erdoğan'ın yeri çoktur.

Çağdaş Atan, Başakşehir'de tırnaklarıyla kazıyarak adını teknik adamlığa yazdırdı. Ciddiyetine, efendiliğine ve etik değerlere saygısına tam puan. Kendi değerini emekle belirleyen ve geleceğe teminat veren futbol işçisine kocaman alkışlar. Nuri Şahin Antalya'daki futbol devriminin semeresini Almanya'da çalışmakla gördü. Bizler de onun bilgisini, görgüsünü ve sevimli hallerini gördük. Teknik adamlığa sihir katan bu delikanlının yıldızı da parlak geleceği de ve onu daha büyük sahnelerde göreceğiz.

Kara paranın dolaşımıyla dürüstlüğün kan dolaşımı arasındaki çelişkilere mahsuben, temiz kalan güzel insanlardır bunlar. Hiçbiri sosyal medyada trollerle beslenmemiş, isimleri dolandırıcılık olayına karışmamış, arkalarına karanlık güçleri almamışlardır. Hiçbirinin soyguncu menajerlerle işbirliği de yoktur, ruhların satıldığı "mevzu bahis maçlarla" yakınlıkları da. İçinden geçtiğimiz kirli zaman ele verdiklerinden fazlasını gelecek zamana saklarken, biliyoruz ki bu sistemde asalet ve adalet yok hükmündedir. Onlar da kendi bataklığındaki kara paralı timsahlarıyla gurur duysun!

Vefa; geleceğe ışık tutan güzel insanları ayrı bir yere koymaktır. Bu vefaya gazetecilik de dahildir. İnsanlar kara parayı ve soysuzluk yapacak ortamı kolayca bulabilir ama geride bıraktıkları isimler ve resimler de onların peşini bırakmayacaktır. Oysa güzel insanlar ömrümüzün sonuna kadar bizim cümlelerimizde yer bulacaktır. Çünkü onlara baktığımız zaman nostaljik bir rüzgar esiyor.