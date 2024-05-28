Hiç yakışmadı!

Neyi anlatacağız çocuklara?

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluğun anlamını mı, yoksa şampiyonluk kutlamasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un masaya çıkıp ettiği öznesi "ana" olan şarkılı küfürleri mi?

Coşkunun bile bir adabı olmalı ama Galatasaray'da Fatih Terim ruhunun yok edilmesi için çok uzun yıllara ihtiyaç var.

İşin en utanç verici yanı bu tavrın alkışlanması ve takdir görmesi!

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Neyi anlatacağız çocuklara?

İcardi'nin attığı muhteşem golleri mi, Barış Alper Yılmaz'ın yıl boyunca yediği tekmelere bile aldırış etmeden verdiği mücadelenin görkemini mi, yoksa zıvanadan çıkan nefreti mi?

Büyüklük şampiyonluk değilse, insanlar biraz da ezeli rekabetin zarafetine eğilse fena mı olurdu yani? Okan Buruk'a hiç yakışmadı hiç!

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Sosyal terbiyenin en değerli olduğu yıllarda çocukların masalıydı futbol. Şimdi depresyon ilacı kullanan çocuklarda yüzde 360 artış var ve o çocuklar sadece psikolojik tedavi müşterisi olarak görülüyor. Futbolda teknik direktörlerin, futbolcuların, kulüp başkanlarının ve medyanın çocuklar üzerindeki yan etkileri kullanılan ilaçlarla yakın ilişkide.

Çirkinliklerin bedeli çocuklarımız tarafından ödeniyormuş ne gam!

Bizler sevdaları sömürülen çocukların tarafında olmayacağız da çirkinliklere alkış mı tutacağız?

Tutanlar utansın!

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Çocukluğumda gecekondu mahallesinde evlerin cam kenarında oturup top oynayan çocukları izlerdi, ayakları tutmayan yaşlı bir adam. Attığımız her golden sonra onun penceresinin yanına yaklaşıp gözünün içine düşerdik.

Çünkü bizleri gözleriyle alkışlardı.

Okuyup bitirdiği klasik kitapları çocuklara dağıtırdı, aydınlık bir gelecek adına.

Şimdi nefreti ve şiddeti çocuklara enjekte edenlere kaldı meydan.

Pencere kenarındaki adamın gözlerini okuyarak büyüyenler, kendi çocuklarını bu sistemden korumak için ellerinden geleni yaptı ama futbolda insanlık dönemi bitti.

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Oysa şampiyonlukla ilgili neler yazmak isterdim.

Cümlelerim askıda kaldı.

Okan Buruk'un başarısına rozet takacaktım. İsmail Kartal'ın gizli güçler masalına okkalı bir tepkim vardı. 4 kupa hayaliyle lige başlayan Fenerbahçe'nin, Galatasaray galibiyetiyle duyduğu gururun, rakibini tebrik etmeyi zorunlu kılmasından bahsedecektim.

Futbolumuz bu hale geldiyse ne yazsak bir anlamı yok artık!

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Erkeklerin futboldan başka bir şey için ayağa kalkmadığı ülkelerde, çocuklar da ayaklar altında ezilmeye mahkumdur kadınlar da. Büyükler hayatın anlamını zavallı gösterilerde arasa da kainat çocukların yüreklerinde yaşar.

O yüzden nefret portföyüne her gün yenisini ekleyenler, kaba saba tavırlarıyla belki medyadaki trollerinden alkış alabilirler ama tarih boyunca yürekli insanların gönlünü alamazlar.

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Dün sabah çocukluğumdan kanatlanan bir kuş geldi, omuzuma kondu.

Hatıralar tarlasında dolaşmış da birkaç fotoğraf bıraktı siyah beyaz!

O fotoğrafların altında el yazımızla imzamız duruyor. "Bizler dil, din, ırk farkı bilmeyiz! Hatta forma farkı da bilmeyiz!" Ve geçmişe yolculuk ettiğimiz trenlerde hala el sallarız birbirimize.

O yüzden kimsenin kayığına binmeyiz!