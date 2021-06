Armağan!

Ali Koç'un ikinci başkanlığı yine umut dolu bir seçimle kapandı. Ali Koç geçen 3 yılda birçok şeyi gerçekleştiremedi. "Başarılı olamadık ama sınıfta kalmadık" gibi garip karnenin içi not kırıklarıyla dolu. Hayal kırıkları da caba. Ali Koç'un en büyük yanlışı Commoli'ydi. Fenerbahçe'nin kasasından elini çekmeyen adama görevinden el çektirmek için gereğinden fazla harcanan zaman, Fenerbahçe'nin harcanan yıllarının belgesidir. Ardından ikinci büyük yanlış; 'bu kapıdan giremez" denilen Ersun Yanal'a o kapıyı açmak. Ve Tahir Karapınar gibi biriyle vizyon oluşturmak, milyonlarca dolar harcandığı halde hala takım oluşturamamak. Paraları kaybedecek kadar zengin olan bir kulüp hiç olmazsa maçları kazanacak kadar yürekli bir takım kurmalıydı. Ya da ruhsuzluktan hesap sormalıydı. Ali Koç'un 3 yıllık dökümünün sonunda elde kalan en anlamlı gerçek, "usta terziler eskileri onarmakla, yeni bir takım elbise dikmek arasında bu kadar uzun zaman harcamazlar." H H H Elindeki bir avuç adamla iki kupa birden kazanan Sergen Yalçın'la Beşiktaş yönetiminin bir yıllık sözleşme imzalaması sebepsiz değildir. Sütbeyaz zafere biçilen değer bir yıl. Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a sezon boyunca da destek olmadı çünkü. O yüzden bu şampiyonlukta payları olmadığını taraftar da biliyor. Kaçıp giden başkanlar için verilmeyen mücadele Sergen Yalçın'a karşı verilirken, Beşiktaş'ın yeni sezonda sancıları büyük olacaktır. Geçen sezon sihirli iksir Sergen'in tarifi üzerine icat edildi. Bu sezon Sergen'in icabına bakılacak iksirin mucitleri harıl harıl çalışıyor olabilir. Özellikle Şampiyonlar Ligi sonuçlarının üzerinde yoğunlaşıp! H H H Menajerlerin yöneticilere "kebap ısmarladığı" transfer restoranlarında her kulüp kendi restorasyonunu yapıyor. Yakında birileri milyon dolarları kapacak, birileri piyasadaki tezgahtarların çekim alanında kalacak. Burası garip bir ülkedir, ithal sütle beslenenlere hayranlık duyulur. Futbola erkek oyunu derler ama futbol sadece paranın konuştuğu erkek yağmacılığıdır. Dünyadaki mal varlığının sadece yüzde 1'i kadınlara aittir ve ne utançtır ki dünyadaki işlerin yüzde 66'sı kadınlar tarafından görülür. O erkekler ki futbolda adaleti ve asaleti reddedip ganimete kucak açar. O erkekler ki fiyatlarını artırmak için önce rakip kulüple fingirdeşir sonra paranın adresine koşar. Para için her şeyi yapan karaktersiz erkekler hayata da imzalarını böyle atar! Not: Bir futbolcunun 6 ayda kazandığını bir sağlık çalışanı ömrünün sonuna kadar çalışsa kazanamıyorsa gariban edebiyatımız bizim gururumuzdur. H H H Burası garip bir ülkedir, birçok kulüp başkanının "bizden olmayan ölsün" ekipleri vardır. Yöneticilik felsefesi yıllardır değişmemiştir; "eleştiren düşmandır yağcılar bizden!" O yüzden birçok başkanın yağ kazanları ve istediklerini yazanları mevcuttur. Gerçeklerin tarafını tutanlarla başkanların defterini tutanlar arasındaki fark günümüz insanının resmi belgesi olmuştur. Kendisi gibi düşünmeyeni ortadan kaldırmakla adaleti ayağa kaldırmak arasındaki çelişkinin sorgusu bu topraklarda mevcut değildir. H H H Şimdiden hatırlatıyorum; son yılların en çığırtkan sezonunu yaşayacağız. Çünkü futbolda son kozlarını oynayanlar sezonun kendilerinin belirledikleri biçimde noktalanması için her şeyi yapacaklardır. Nefret bültenleri ve hakem krokileri şimdiden hazırlanıyor. Not: Adaletin ve asaletin yokluğu onların varlığına o kadar çok armağan edildi ki!