Büyük savaş!

Başkanlığı kaybettikten sonra ilk kez basın toplantısı düzenleyen Aziz Yıldırım'ın dünkü açıklamalarına baktım mesajları netti, Ali Koç'a "seni affetmem" dedi.

Fenerbahçe'de başkanlığın yerinde yeller estirirken Aziz Yıldırım gürledi.

"Seni bu seyirciyle göndereceğim bunu bil!

Ve gerçeklerin ceketini çıkardı, "Sen Aziz Yıldırım olamazsın. Ben sokaklarda büyüdüm sen pamuklara sarıldın." Ve benim bir senedir haykırdığım "kara gölgelere" getirdi sözü. "Sen 3 Temmuz'un içinde yoksun. Eğer FETÖ'cüleri yönetimde görürsem buraya gelirim. Bu Volkan Ballı'yı göndermezsen ben gelirim seninle beraber gönderirim!" H H H

Aziz Yıldırım bunca zaman sonra bu açıklamaları neden yaptı?

Fenerbahçe sevgisinden olduğu muhakkak. Belki de şunları söylemeye getirdi.

"Fenerbahçe'yi sevmek yürek ister para değil. Fenerbahçe'yi sevmek dik duruş ister sızlanmak değil." Fenerbahçe'nin kalbini işaret ederken Ali Koç'a adresi gösterdi aslında; "yüzünü aydınlığa dön!" Transfere bonkör davranan Ali Koç'un cesarette yetersiz kalmasının ödettiği bedeller sadece giden şampiyonlukla sınırlı değil çünkü.

***

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan olduğunda başarılı olmasına kaçınılmaz gözüyle bakmıştım.

3 sezondur yaptığı hatalara çok şaşırdığımı itiraf etmeliyim ama yanlışlarının hala farkında olmayışına daha bir şaşırıyorum.

Kendisiyle iki gün önce yapılan röportajda Fenerbahçe'nin 2020 yılı faiz giderlerini 76 milyon euro olarak açıklayan bir başkanın, 3 sezonda harcadığı transfer parası 225 milyon Euro. Ali Koç röportajında şapkadan tavşan çıkartmaktan bahsediyordu da o şapkayı önce önüne koyması gerekiyor.

Not: Şapkayı önüne koymak düşünmeyi gerektiren bir eylemdir sihirbazlık simgesi değil.

***

Ali Koç'un kulübü 3 sezonda ne hale getirdiğini kimse inkar edemez.

Transfer de transfer! Yanlış adamların yönlendirdiği bir başkanlık koltuğu ve uçuruma sürüklenen Fenerbahçe gerçeği.

Buna ruhu olmayan futbolcuların transfer edilmesi de dahil.

Fenerbahçe'de yanlışlardan medet umanlar şapkanın içinde tavşan aramasın, çünkü şapkadan tavşan çıkarmanın modası geçti.

Not: Taraftarlara yeni rüyalar imal etmek için önce o taraftarların uyutulması gerekiyor.

Onun modası hiç geçmedi.

***

İki gün önce Ali Koç'un final karnesi için kendine yaptığı yorumu ilginçti.

"Sınıfta kalmadık ama başarılı olamadık." Hayır Sayın Ali Koç sınıfta kaldınız!

İnsanların umutlarını harcadınız, Fenerbahçeli çocukların harçlıklarını yok yere savurdunuz.

Ezeli rakiplere karşı Saracoğlu'ndaki yıllanmış efsaneleri yerle bir ettiniz.

Karanlık gölgelere Fenerbahçe'de söz hakkı tanıyacak kadar yanlışa gittiniz.

"Büyük yürüyüş" diye tasarlanan hikaye trajediye dönüştüyse sınıfta kalmamak mümkün değildir.

***

Aziz Yıldırım sert açıklamalarıyla taraftara seslendi aslında.

"Benim bıraktığım yerdeyseniz, uğruna hapis yattığım kulübü yalnız bırakamazsınız!" Taraftarın ikiye bölünmesi bu büyük savaşın Fenerbahçe'deki en ağır yenilgisi olabilir bunu da hesaba katmak gerekiyor.

Not: Göğsüne neşterle 'Fenerbahçeliyim' diye yazmakla sevda büyüklük kazanmıyor.

Gerçek sevda gerçeklerin arkasında durmaktır.