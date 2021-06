Abdullah Avcı

Yanlışlarının hesabını başkalarına ya da "başkanlarına" yazdıranların el üstünde taşındığı bir ülkede futbol kitabının yeniden yazılması gerekiyor belki.

Çünkü bu ülkede çirkinlikleriyle tanınmış olmaktan utanmayan insanlar tanıdım.

Ağzını küfürlü çalkalayanların ağzının içine düşenleri, öfkesini yenemeyenlerin yenilgilerini nasıl örtbas ettiklerini gördüm.

Sahanın ortasında yol kesenleri hatta meleklerin kanatlarını kesenleri gördüm.

Medyanın ürettiği ucuz apoletleri "sahici" zannedenlerin insanlıktan ve zarafetten nasibini almadığını ve insanların ekmeğine bile kan doğradığını gördüm.

Ama bütün bunlara karşılık bir kere olsun duruşunu bozmayan Abdullah Avcı gibi birini de gördüm.

H H H

Abdullah Avcı sezonun en başarılı iki teknik adamından biridir.

Ligin en genç takımında giydiği ateşten gömlek bordo mavi afişlere sığmış ve sezon filminin öznesi olmuştur. "Her maça yürek koyuyoruz arkadaşlar!" Giden futbolcularla çatının bozulduğu bir takımda gösterdiği performans olağan sayılıyorsa, bu topraklarda futbola en çok yatırım yapan teknik adamlardan biri olduğu içindir.

Abdullah Avcı teknik direktörlük maharetinin ve adam duruşunun en anlamlı biçimde dışa vurduğu ismin ta kendisidir çünkü.

Abdullah Avcı ve Trabzonspor birbirini tamamlarken gördük ki maya tuttu, taraftarlar da medyada olsun yüreklerde olsun safları onunla tuttu.

Yarın açması gereken çiçekleri dünden eken Trabzonspor bu altyapının üzerine kaliteli yabancıları da eklerken, yeni sezonda futbolun konuşacağı bir Trabzonspor gerçeğinden kimsenin kuşkusuz yoktur.

Trabzonspor ve Abdullah Avcı boşuna buluşmadı emin olun.

H H H

Teknik adamlık sadece futbol değildir. Abdullah Avcı bulunduğu yeri duygularla ve eğitmenlikle besleyen ender teknik adamlardan biridir.

Çeşmeden su doldururken sırasını çocuklara veren büyüklüğü bilir.

Uçurtmaları bilir, gökyüzünde durmadan yükselen uçurtmaların düşene çelme takmayı düşünmeyecek kadar asil bir ruha sahip olduğunu küçük yaşta öğrenmiştir.

Saha dışından medet ummaz, polemik yaratmakla takım yaratmak arasındaki duruşu nettir.

Başkalarına taş atmakla yollardaki taşı kaldırmak arasındaki tercihini delikanlı yıllarında yapmıştır.

Yanındaki her teknik adamın gelişiminde ve öne çıkmasında büyük payı vardır çünkü kompleksi yoktur.

Futbola hizmet etmenin en anlamlı yollarından biridir üretmek, böyle üretimlerin hakkını da bizler vermeliyiz.

Bu sistem nice şampiyonluğu gasp edilen bir adamın hakkını vermese de.

H H H

Bütün güzellikleri öğüten ve her şeyi kılıfına uyduran bir zamanın içinden geçiyoruz.

Adalet ve zarafet hor görülüyor da ihtiyaç halinde bile zor görülüyor artık.

Telgrafın tellerine konan kuşların türkülerini beğenmeyenler, şimdi çocuklarını şiddet çukuruna çeken dizilere bayılıyorlar.

Futbolun zorbalarına yeni yollar döşeniyor, yeni filmlerin fragmanları başka boyutta hazırlanıyor.

Ben eski moda film seyircisiyim, televizyon dizilerini de sevmem edepsiz esprilerin sinema filmlerini de. Zorbaları da sevmem hak yiyerek geçinenleri de.

"Keşke eski fotoğrafların içinden yürekli insanları çıkarabilmek mümkün olsaydı" derim ve o zamanların izlerini taşıyanları da başımın üstünde taşırım.

Abdullah Avcı o insanlardan biridir.