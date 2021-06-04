Kara gölge!

Fenerbahçe'de gelecek sezon filmi için afişler yine erken basıldı; "kuyrukluyıldız altında şampiyonlukla izdivaç!" Her sezon aynı söylemler çünkü en kolay verilen şey; vaat.

Büyük kulüplerin her zaman b planı vardır ama Fenerbahçe'nin yok.

Avrupa'nın büyük kulüpleri teknik direktörlerini değiştirdi ama 2 gün sonra yeni teknik adamla anlaşmalarını yaptılar.

Aynen geçen sezon futbolcu transferlerinde olduğu gibi, Fenerbahçe'de kim bilir hangi menajerler ya da Ali Koç'un yanındaki akıl hocaları kimleri gazlıyor şu sıralar?

"Ya Alman ya Portekiz!" Daha önce gelen yabancılardan bir farkı olacak mı?

Yeni sezonun sadece bir teknik adamla tamamlanma ihtimali yüzde kaç?

Tutulmayan sözlerin çengeline pahalı ceketler asılırken renkli hayallerin arasına reklam mı alınacak?

"Bu kulüp yanlışların müzesi değildir" diye gerçekleri işaret ettik kimse ilgilenmedi ama unutulmasın ki hayallerin tahtına oturmakla gerçeklerin inşaatına başlamak arasında harcanmış 3 sezon duruyor.

Kaybedilen değerler de caba!

İnsanların kendilerini sorgulaması neden bu kadar zor acaba?

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Gelecek sezon adına kuşkuyu ortadan kaldırmak için önce yanlışların kökünü kurutmak gerekiyor.

Çünkü bu sezon mücadele kültürüyle beslenmeyen bir takım vardı, biliyoruz ki kalbi boş olan eli boş döner ve aynen öyle oldu.

Bu takım şampiyonluğu Sivasspor maçında kaybetmedi, takım içinde takım kurulmasına izin verildiği için kaybetti, 9 kişilik Hatayspor'a gol atamadığı için kaybetti.

Çünkü birçok futbolcu Erol Bulut'a karşı organize oldular. Bunu en iyi biçimde Erol Bulut'un vedasında gösterdiler.

Madem Sivasspor maçı sezonun öznesi oldu, o geceye yürek koymayanlarla yola çıkılacaksa, Fenerbahçe formasını kendilerine yakın bulmayanlardan gelecek sezon ne bekleniyor?

Yürek patlaması mı?

Fenerbahçe'de saha içindeki ağalık sistemi yürürlükten kaldırılmadıkça yeni hayal kırıklarına hazır olun.

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Sezonun en anlamlı duruşudur Beşiktaş'ın zaferi. Sergen Yalçın imece ruhunu aşıladığı yetersiz bir kadroyla 2 kupa birden kazandı.

Emek ve inanç parayı yendi.

Peki, sezonun en değerli futbolcusu Rashid Ghezzal'ın daha önce Fenerbahçe'nin kapısına getirildiğinden ve reddedildiğinden herkesin haberi var mı acaba?

Mert Hakan Yandaş'a 20 milyon lira vermek varken Ghezzal'ı elinin tersiyle itmenin nasıl bir ayak oyunu olduğunu araştıran var mı?

Fenerbahçe çok transfer yapmakla kazıklanmak arasında ne çok para akıttı da bunun adı fedakarlık mı yoksa geleceğe borçlanmak mı?

Bu takım bir tane genç futbolcu oynatamayacak kadar korkak yönetilebilir mi?

Fenerbahçe hazıra konmaktan ne zaman vazgeçecek?

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Ayrıca şampiyonluktan çok daha anlamlı değerler vardır, Fenerbahçe kaç zamandır bu duruşunu askıya aldı.

Bir şampiyonlukla bütün meseleyi halledeceğini düşünmek şampiyonluğu kaçırmaktan çok daha derin bir yaradır.

Ama ne yazık ki Fenerbahçe'de özne transferdir özne paradır.

Parasız Beşiktaş'ın 2 kupayı birden almasındaki sırrı çözmek için satranç oynamayı bilmek gerekmiyor ama piyonlara şah muamelesi yapmak da gerekmiyor.

Ali Koç'un perdenin arkasındaki kara gölgelerden kurtulması gerekiyor.

Çünkü gerçek Fenerbahçeli karanlıkları hiç sevmemiştir ve o yüzden Aziz Yıldırım için günlerce yürümüştür.