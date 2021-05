Son mektup! Sayın Ali Koç!

Üç sezondur bir şampiyonluk uğruna ne çok şeyler kaybettiniz ama sadece şampiyonluğu mesele ediyorsunuz.

Fenerbahçe'nin büyüklüğü çuvalla para harcamakla ve şampiyonluğu dilden düşürmemekle elde edilmiş bir gerçek değildir.

Bu kulübün öznesi aydınlıktır, o yüzden karanlığa göz kırpan düşünceler Fenerbahçe'de ömür boyu yasaklıdır.

Hesap pusulası ödenmeden gelecek sezonun hayalleri kuruluyorsa, yanılma payları da hesaba katılmalıdır Fenerbahçe'nin içten çürütülme projesi de.

Fenerbahçe Kulübü'nün size "sadece para harcamak için" değil, tarihi duruşuna sahip çıkmanız için ihtiyacı var.

Çünkü para harcamakta bonkör davrandınız ama cesarette yetersiz kaldınız!

***

Transfer denince şuurunu kaybetmiş bir kulüpten bahsediyoruz.

Geçen 3 yılın hesabı sorulacaksa öncelikle sizden sorulmalı.

Hiçbir teknik direktörünüze sahip çıkmadınız.

Göreve başladığınızda Aykut Kocaman'ın gönderilmesinde de zarafet yoktu, bu sezon Erol Bulut'un gönderilmesinde de.

Fenerbahçe'de çalışmış olan insanlarla giderken vedalaşmak bir vefayı gerektirir. Bu kulüp duruşudur.

***

Merak ediyorum, teknik direktörlerine karşı "organize işler" çeviren futbolculara gelecek sezon için nasıl güveneceksiniz?

Sivasspor maçında çizgi filme dönüştürülmüş görüntülerin Fenerbahçe formasının içinde işi yoksa, o maçtaki futbolcularla gelecek sezon için öngördüğünüz "yüzde 70'lik takım" gerçeği nasıl var olacak?

Hakemlere ve federasyona 3 yıldır yükleniyorsunuz da ruhunu tatile çıkarmış futbolcuların şımarıklığını bertaraf etmek için neden tek söz etmiyorsunuz?

Unutmayın ki Fenerbahçe'ye transfer olan hiçbir futbolcu bursla gelmedi çuvalla para alarak geldi.

***

Bu sezon karşınızda sizdeki şartların onda birine bile sahip olmayan Beşiktaş Takımı vardı.

Beşiktaş'ta inanç vardı, kaybettiği maçtan sonra ağlayan futbolcular vardı. Sizin harcadığınız paralara karşı onlar emek harcadı.

Bu demektir ki konu kazanmak olduğunda para hiçbir şeydir emek her şeydir.

Koca sezon bir maçı bile futbol takımı gibi oynayamayan bir topluluktan söz ediyoruz.

Sivasspor'la oynanan şampiyonluk maçına kadar talihiyle gelen "iskambil" takımdan.

***

Sayın Ali Koç!

Yöneticilikte birim vicdandır para değil. Comolli'yle açılan yanlışların kapısı 3 yıldır kapanmadı. Görmezden gelinen ve inat edilen yanlışlar daha büyük yanlışları doğurdu.

Varsa yoksa transfer!

Akıl hocalarının eşliğinde Fenerbahçeli çocukların 20 liralık harçlıklarının bile yanlışlara sebil edildiğini gördük.

Fenerbahçe başkanlığı etki alına alınacak bir koltuk değildir.

Aziz Yıldırım'ın verdiği mücadele ve Fenerbahçe ilkeleri sürgüne gönderildi sanki.

***

Sayın Ali Koç!

Her mektubun bir mesaj içerdiğine inanıyorum. Her ne kadar başlığım "son mektup" olsa da her son yeni bir başlangıçtır belki; ışıklı bir yolculuk adına.

Birbirine omuz vermiş insanların fotoğrafları en fazla sararır ama asla kararmaz!

Fenerbahçe Kulübü'nün duvarlarında asılı duran tarihi fotoğraflar bunun en güzel kanıtıdır.

O fotoğraflara ışık tutmaya bile gerek yoktur, güneşin sarısı oradadır.

Mesajı vermişimdir umarım!