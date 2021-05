İçten çürümek!

Fenerbahçe Kulübü'nde hiçbir teknik adam Erol Bulut gibi "zalimce" yollanmadı.

Giderken bir futbolcu bile teknik direktörlük yapan insanın elini sıkmadı, sosyal medya hesaplarından bir gün içinde Erol Bulut adı silindi gitti.

Erol Bulut'a karşı organize olan güçlerin aslında Fenerbahçe'ye karşı oluşturulmuş "cephe" olduğunu kimse anlayamadı mı?

Fenerbahçe'ye sevdalı olanlar Sivasspor maçını kaybetse bile "erkekçe mücadele ederek" kaybederdi yan gelip yatarak değil!

H H H

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları bile Karagümrük maçından sonra ağlarken, Fenerbahçeli yerli futbolcuların Sivasspor maçından sonra formalarının bile ıslanmadığını gördük. Kıytırık bir maçta sahanın ortasında kahve içme pozu vermeyi matah bir şey zannedenler taraftarlarının bayramını daha önce kutlamışlardı zaten!

Gözleri şampiyonluktan başka bir şey görmeyenler takımın içinde yozlaşmış yapılanmaya göz ucuyla bile bakmayınca, sadece futbol değil içinden "Fener alayı" geçen geceler de yürürlükten kaldırıldı.

Çubuklu formanın içinde bütün ihtişamıyla ayakta duran adamlık, aydınlık düşünceler, taraftarın acısından utanan futbolculuk falan eskidendi.

Bu takımda birileri her türlü kaypaklığı ve oyun içinde oyunculuğu seyrederse Fenerbahçe Kulübü şampiyonluğu da kaçırır trenleri de.

H H H

Başakşehir maçında rakibin son dakikada kaçırdığı penaltı, Ankaragücü maçında son dakikada gelen talihli gol ve Sivasspor maçında paydos zili. Her zaman söylerim talih de bir saltanattır ve adamın başına yıkılır. Sezon başından göz yumulan yanlışları izleyenlerin Fenerbahçe Kulübü'ne ödettirdiği bedeldir bu.

Ya da ilahi adalet diyelim.

Mesele şampiyonluk meselesi değildir, Fenerbahçe'nin yolundan cayma meselesidir. Yüklendiği emsalsiz vasıfları reddedip gözü şampiyonluktan başka bir şey görmeyen anlayışın Fenerbahçe'yi "iç güçlerle" çürütme meselesidir.

20 liralık harçlıklarına bile göz dikilen Fenerbahçeli çocukları üç yılda ihtiyarlatanlar, magazin postacılarından medet umanlar ve Fenerbahçe'yi tarihi borca gömenler bu hesabın sanıklarıdır!

Asıl hesap kesimi de yarın geceden sonra başlayacaktır.

H H H

Bu sezon liderliğe en çok emek veren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yalnızlığına üzülüyor insan. Kendi yönetimi bile yoluna taş koydu.

Aboubakar meselesi Sergen Yalçın'ın rakipleri arasında kendi yönetiminin de olduğunun belgesidir. Diğer takımlardaki kadro zenginliğinin çeyreği bile bu takımda yokken, her hafta sakat futbolcu sayısı artarken ve Karagümrük'ün "nasıl teşvik edildiği" de alenen ortadayken, Sergen'in gücü de bir yere kadar.

Beşiktaşlı futbolcuların Göztepe karşısında ölesiye mücadele edeceğine inanıyorum.

H H H

Galatasaray beyaz bayrak ayna yapan kısa mesafe atları gibi.

Futbolda her şey olabilir ama Malatyaspor maçında puan kaybedeceğini düşünmüyorum.

Mesele gol averajına kalırsa neler olur bilemeyiz. Görmek istediğimiz tek şey her takımın mücadelesinin saygıdeğer olması ve rakiplerinin de aynı biçimde karşılık vermesi.

Maç gecesine kadar çok şey söylenecektir, kim şampiyon olursa ayakta alkışlarım. Yeter ki soru işaretlerinin çengeline onursuz resimler asılmasın! Çünkü bizler kirli mevsim sonlarını çok gördük!

Sabıka kayıtları da Türk futbolunda kara leke olarak duruyor.